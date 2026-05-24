Întrebarea interzisă la toate interviurile de angajare, din 7 iunie 2026. Noua regulă UE se aplică și în România

De: Emanuela Cristescu 24/05/2026 | 16:51
Lovitură pentru angajatorii care obișnuiau să pună candidații în situații incomode la interviuri! O regulă aplicată ani la rând în procesul de recrutare va dispărea oficial în toate statele din Uniunea Europeană.

Schimbarea intră în vigoare din iunie 2026 și promite să schimbe total modul în care se negociază salariile.

Mulți români care au mers la interviuri au trecut măcar o dată prin momentul acela stânjenitor în care li s-a cerut să spună cât câștigau la fostul job. De cele mai multe ori, răspunsul putea influența direct oferta salarială primită, iar un salariu mai mic în trecut însemna automat șanse reduse la o ofertă mai bună. Ei bine, acest lucru va deveni istorie.

Veste bună pentru românii care merg la interviuri

Noua directivă europeană privind transparența salarială le interzice companiilor să mai întrebe candidații ce salariu au avut anterior sau cât câștigă în prezent.

Mai mult decât atât, angajatorii vor fi obligați să spună clar ce salariu oferă pentru postul respectiv. Informația va trebui să apară fie direct în anunțul de angajare, fie înainte ca persoana să ajungă la primul interviu.

Candidații vor putea refuza fără probleme să răspundă la întrebările despre veniturile din trecut, iar firmele nu vor avea voie să îi dezavantajeze pentru asta. Practic, negocierile nu vor mai porni de la salariul avut la fostul loc de muncă, ci de la valoarea reală a poziției și experiența candidatului.

Angajatorii riscă amenzi mari

Angajatorii pot în continuare să negocieze salariul și să stabilească anumite intervale de plată, însă doar în mod transparent. De asemenea, companiile vor putea analiza experiența, studiile sau performanțele candidatului, însă nu vor mai avea voie să condiționeze oferta salarială de dezvăluirea venitului anterior.

Cei care merg la interviuri trebuie să se informeze din timp despre salariile din domeniul lor, pentru că acest lucru va conta și mai mult în negocieri.

Directiva europeană prevede și sancțiuni pentru firmele care nu respectă noile obligații. Companiile pot primi amenzi și pot fi obligate să plătească despăgubiri persoanelor afectate. Noile reguli vor deveni obligatorii în toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu data de 7 iunie 2026.

