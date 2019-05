Ioana Ginghină, după anunțul divorțului de Alex Papadopol: „Încerc să fiu puternică, dar nu pot”

Ioana Ginghină a fost, de-a lungul timpului, discretă în ceea ce privește viața ei particulară. Fiindcă fetița ei este pe primul plan, de fiecare dată, și își dorește să o protejeze, Ioana nu a dat prea multe detalii cu privire la lucrurile care s-au întâmplat în ultima vreme și motivele despărțirii de Alexandru Papadopol.

Ioana Ginghină recunoaște că au existat probleme, însă spune că nici ea și nici Alexandru nu agreează să vorbească despre viața privată.

„Da, au mai fost, iar lui Alexandru, la fel ca mie, nu ne place să vorbim despre problemele din viaţa particulară, ci despre proiectele pe care le avem. Nu voiam să vorbim despre viaţa personală”, a declarat Ioana Ginghină pentru Click.ro.

Pe blogul personal, Ioana Ginghină recunoaște că încearcă să fie puternică, însă nu poate. ”Sunt mândră că sunt o femeie independenta! Însă această independența este o sabie cu două tăișuri… căci sunt de aproximativ un an de zile într-o mare problemã personală și iată că super puterea mea “ independența” m-a trădat în acest caz și m-am trezit că nu pot face față singură acestor probleme, deci nu mă pot descurca singură în orice circumstanță…”, scrie ea.

”Nu mă pot descurca singură în orice situație”

Trădată de ”super-puterea” ei, independența, Ioana Ginghină mai scrie că nu se poate descurca singură în orice situație.

”Dar uite că asta e problema, chiar nu mă pot descurca singură în orice situație.

Adică poate aș putea, dar nu vreau.

Nu vreau să “călătoresc” singură în această viață.

Am nevoie de niște oameni dragi pe lângă mine, în compania cărora să mă simt în siguranță.

Am nevoie de sprijinul acestor oameni, care îmi întind mâna în vremuri grele, mă înveselesc când sunt tristă, îmi oferă dragoste când am nevoie de ea și mă sprijină atunci când sunt gata, gata să cad”, a mai scris Ioana Ginghină pe blogul personal.

