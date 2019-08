Ioana Ginghină, mesaj dur după ce Alexandru Papadopol s-a afişat cu noua cucerire: “Viaţa bate orice telenovelă”

După ce Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au divorțat, viața frumoasei actrițe s-a schimbat complet și părea că este din ce în ce mai bine. Însă, fericirea și liniștea au dispărut după ce Ioana a văzut imaginile cu noua cucerire a fostului său soț.

La nici o lună de la divorț, Alexandru Papadopol a fost surprins sărutându-se cu Adriana Titieni, ceea ce a făcut-o pe Ioana Ginghină să își pună câteva semne de întrebare. După ce a “digerat” foarte bine situația în care se află, actrița a transmis un mesaj acid pe pagina sa de Facebook. (CITEȘTE ȘI: ALEX PAPADOPOL A ÎNȘELAT-O PE IOANA GINGHINĂ CU ADRIANA TITIENI CÂT ERAU CĂSĂTORIȚI. REACȚIA ȘOCANTĂ A ACTRIȚEI)

“Doamne ce zi am avut ieri… plină de vorbe, muuulte vorbe care nu inseamna nimic, dar care te sug de energie şi îţi coboară vibraţia în asa hal încât ajungi să te identifici cu această mizerie din jurul tau… Am ieşit în natură, cu Ruxi, cel mai pur suflet din jurul meu. Ne încărcăm bateriile şi ne pregătim de o nouă săptămână. Oricum viaţa bate orice telenovelă… Am zis! ❤️💪🤗 #ruxivibes#goodvibes #goodmood #momlife”, a transmis Ioana Ginghină pe reţelele de socializare.

”Eu nu am fost niciodată omul care să caute în telefoane”

Totuși, Ioana Ginghină spune că îi este foarte greu să creadă că Alexandru Papadopol și Adriana Titieni aveau o relație încă de acum un an. Dar mărturisește și că nu este genul de femeie care să caute prin telefonul soțului sau prin corespondența sa electronică.

“Nu bănuiam, gândeşte-te că noi nu mai vorbim de atâta timp, nici nu am stat vreodată să îl urmăresc. Gândeşte-te că el a plecat din februarie de acasă, deci, eu nu mai ştiu mare lucru. Eu am depus actele tocmai pentru că nu se mai întâmpla nimic, nu mai venea. Nu cred sincer că era dinainte, adică de acum un an relaţia, nu cred că ăsta e motivul. Deci, e ceva nou. Nu cred, sincer, eu nu am fost niciodată omul care să caute în telefoane, în mail-uri. Ştii cum e, ce nu ştii, te face fericit. Niciodată nu am fost aşa şi nici nu voi fi de acum încolo, că nu e cazul”, a spus Ioana Ginghină pentru Antena Stars.