Ioana Ginghină vrea să se recăsătorească: ”Chiar dacă am eșuat de două ori nu înseamnă că nu voi reuși a treia oară”

După divorțul de Alexandru Papadopol, Ioana Ginghină se gândește să se recăsătorească. Actrița nu exclude posibilitatea de a ajunge, din nou, în fața altarului.

Păreau unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc, iar vestea că s-au despărțit după 12 ani de căsnicie a șocat pe toată lumea. Pe 20 iunie, Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au semnat actele de divorț, pe cale amiabilă, la notar. Iar, acum, fiecare își vede mai departe de viața lui.

În ciuda faptului că a trecut prin două căsnicii eșuate, Ioana Ginghină nu exclude posibilitatea de a ajunge pentru a treia oară în fața altarului. (CITEȘTE ȘI: IOANA GHINGHINĂ & ALEX PAPADOPOL AU FOST LA PSIHOLOG CA SĂ-ȘI SALVEZE CĂSNICIA, DAR… AM AFLAT CINE A INSISTAT SĂ DIVORȚEZE!)

„Da, așa e, divorțul a fost intens, m-a zdruncinat rău și am trecut prin umilințe greu de imaginat, dar cum pot arata că mi-am învățat lecția, decât printr-o altă căsătorie? Chiar dacă am eșuat de două ori nu înseamnă că nu voi reuși a treia oară. Poate că atunci voi întâlni marea dragoste și atunci va fi până la adânci bătrâneți. În primul rând că altfel te căsătorești la 20, altfel la 30 și altfel la 40 de ani” a scris Ioana Ginghină, pe blogul său personal.

Ioana Ginghină a mai fost măritată o dată

Ioana Ginghină a făcut, recent, o dezvăluire de senzație. Actrița a mai fost căsătorită o dată, înainte de a deveni soția lui Alexandru Papadopol. Ar fi fost vorba despre o căsătorie în ”viteză maximă”, cu taxă de urgență plătită fiindcă viitorul soț pleca în străinătate. (CITEȘTE ȘI: IOANA GINGHINĂ, DEZVĂLUIRI ȘOCANTE DESPRE FOSTA CĂSNICIE: “RUXI MI-A ZIS DEMULT: MAMA, DIVORŢAŢI!”)

„Puțină lume știe că eu am mai fost măritată o dată, înainte de Alexandru, la 21 de ani. Și-atunci, cu Alexandru n-am mai fost așa disperată să mă mărit, dar el a zis să ne căsătorim. Nu cred că aveam o săptămână sau două de relație. A fost o nebunie și am zis «OK, hai să ne căsătorim!». Mi s-a părut comic! Am depus acte, am plătit taxă de urgență pe motiv că pleacă el în străinătate și așa a fost. După o săptămână ne-am căsătorit. Era bine dacă mai stăteam câteva zile împreună că poate nu se ajungea aici!’, a mai spus Ioana Ginghină.