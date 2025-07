Ioana Năstase, în stare de şoc, după ce a fost implicată într-un proces internaţional. A luat legătura de urgenţă cu avocatul: „Își asumă toată vina”

Ioana Năstase a rămas șocată după ce numele său a apărut pe portarul instanțelor, într-un dosar înregistrat la Judecătoria Constanța, la finele lunii iunie, pentru o faptă petrecută în afara granițelor. Soția legendei tenisului mondial a luat imediat legătura cu avocata sa și a aflat exact despre ce e vorba. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Ioana Năstase s-a trezit implicată, fără voia sa și fără a avea vreo vină, într-un proces cu caracter international pentru o faptă petrecută în Austria. Soția lui Nasty a fost cu atât mai șocată cu cât ea nu a mai fost în respectiva țară de mai bine de 15 ani.

Ioana Năstase: „E vorba despre o amendă de circulație în Austria”

Aceasta a luat legătura cu avocata sa imediat ce numele său a apărut pe portalul instanței. S-a lămurit însă în scurt timp despre ce era vorba.

„E vorba despre o amendă de circulație pe care însă nu am luat-o eu. În urmă cu aproximativ un an, mai precis în luna septembrie, am vândut o mașină sport unui băiat din Alba Iulia. Am făcut însă actele abia în ianuarie, atunci când am și radiat automobilul.

Între timp, noul proprietar a fost la cumpărături în Austria, nu și-a dat seama și a accelerat mașina. Avea peste 200 de kilometri pe oră, iar amenda a fost emisă pe numele meu întrucât la acea vreme eu figuram ca fiind proprietarul mașinii.

Eu nu am fost în Austria de mai bine de 15 ani”, a declarat Ioana Năstase în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Își asumă toată vina”

Aceasta nu-și face însă niciun fel de griji. Ea a luat legătura și cu proprietarul mașinii, care a asigurat-o că-și va asuma vina. Dacă nu se va întâmpla acest lucru, ea însăși va plăti acea amendă de care nu se face însă vinovată.

„Mi-a zis că-și asumă totul. Din ce am înțeles, amenda e de vreo 200 de euro. Și o să o plătească el”, a completat aceasta.

A rămas singură pe litoral

Altfel, Ioana Năstase a rămas singură pe litoral. Ilie a plecat de la mare, pentru a onora invitația la un eveniment, dar se va întoarce săptămâna viitoare. Se pare că înte cei doi soți lucrurile au revenit oarecum la normal, după ce Ioana a intentat procesul de divorț, la Judecătoria Constanța.

După cum declara, recent, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Ilie Năstase nu vrea să-și piardă soția și ar face orice să o împace. Mai ales că au trecut mai bine de șapte ani de când sunt împreună, cu amintiri frumoase. Ioana, singura femeia al cărei nume se află tatuat la baza degetului fostului sportiv, i-a fost mereu alături, mai ales în cele mai dificile momente.

