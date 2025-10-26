Ioana State de la Asia Express 2024, marcată după ce a ajuns la Psihiatrie. Ce era scris pe pereți: ”Tulburător!”

Comedianta Ioana State a vizitat recent Spitalul de Psihiatrie „Obregia”, cel mai mare centru medical de specialitate din România, fiind profund impresionată de condițiile și de situația pacienților. Experiența i-a oferit o perspectivă asupra dificultăților cu care se confruntă persoanele internate, inclusiv copii și adolescenți care suferă de depresie, tulburări psihice complexe sau dependențe de substanțe.

Spitalul „Obregia” tratează o gamă largă de afecțiuni psihice, de la tulburări mintale severe, la dependențe de alcool și droguri, și primește pacienți din toată țara. Cu toate acestea, clădirea veche și dotările insuficiente afectează calitatea experienței de tratament, iar personalul medical, deși foarte implicat și dedicat, se confruntă cu provocări legate de infrastructură. Pacienții împart adesea camerele, ceea ce poate genera stres suplimentar și dificultăți în gestionarea stărilor psihice.

Cum a reacționat Ioana State

În timpul vizitei, Ioana a putut observa mesajele lăsate pe pereții saloanelor, care reflectă suferința și neputința pacienților. Mulți dintre aceștia se simt neascultați și izolați, iar cuvintele scrise de ei evidențiază impactul emoțional al internării și al condițiilor de viață din spital. Saloanele aglomerate, lipsa camerelor special amenajate și compartimentarea ineficientă fac procesul de recuperare mult mai dificil.

„Am intrat în contact cu pacienți și cu copii cu tulburări diferite, copii cu depresie, adolescenți consumatori de substanțe, și e tulburător. În primul rând, ce m-a marcat cel mai mult la prima vizită pe care am făcut-o aici au fost mesajele scrise pe pereți: „singurătate’, „vreau libertate’, „mă omor’ – tot felul de mesaje care te devastează, te dau peste cap, pentru că îți dai seama că sunt niște copii pierduți, care se simt fără ajutor, fără sprijin, neauziți, neascultați. Unul dintre mesaje era: „Nu fiți triști că auziți voci, măcar vorbește cineva cu voi’, a transmis Ioana State.

În prezent, spitalul nu dispune de camere special amenajate pentru pacienții cu risc de autovătămare, un aspect critic în tratarea celor mai vulnerabili pacienți. Situația evidențiază nevoia unor spații sigure, adaptate nevoilor fiecărui pacient, pentru a asigura un proces de recuperare mai eficient.

„Să încerce să-i înțeleagă și să nu le fie teamă să ceară ajutor specializat, dacă simt că au probleme și că nu pot gestiona momentele lor de răzvrătire, de rătăcire, de adolescență. Pentru că aici, la Obregia, chiar e o echipă de oameni absolut minunați. Medicii sunt extraordinari și, cum spunea și Codin, doamna Rad a fost motivul pentru care noi ne-am hotărât să facem acest spital. Pentru că lucruri bune se pot face și copiii se pot vindeca aici, dar e foarte greu într-o clădire în care… La prima vizită, era un salon cu șapte paturi aproape lipite Să te gândești că mergi acolo cu probleme psihice și stai cu alte șase persoane cu probleme psihice, plecând dintr-un pat în altul ca să ajungi la al tău… Cred că e greu să te liniștești și să-ți găsești pacea și vindecarea într-un astfel de mediu. E nevoie de camere speciale, cu pereți de care să nu se poată răni copiii care au instincte de autovătămare și așa mai departe. Nu avem, momentan, așa ceva. Dar noul spital va avea secție dedicată pentru consumatori, secție pentru copiii cu depresie, adică totul va fi gândit corect. Clădirea actuală, fiind veche și cu probleme de compartimentare, se pierde mult spațiu și e greu și pentru triaj’, a mai spus Ioana.

