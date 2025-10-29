Acasă » Știri » Ionuț, un cioban din satul Deleni, s-a angajat în construcții, în Germania. Câți bani primea pe zi, pentru 12 ore de muncă

Ionuț, un cioban din satul Deleni, s-a angajat în construcții, în Germania. Câți bani primea pe zi, pentru 12 ore de muncă

De: Andreea Stăncescu 29/10/2025 | 16:45
Ionuț, un cioban din satul Deleni, s-a angajat în construcții, în Germania. Câți bani primea pe zi, pentru 12 ore de muncă
Câți bani primea Ionuț / Sursa foto: Captură Trinitas TV

În căutarea unui trai mai bun, mulți tineri români pleacă în străinătate, convinși că acolo îi așteaptă o viață mai ușoară și un câștig sigur. Ionuț Lazăr, un tânăr de 22 de ani, a decis să plece în Germania unde s-a angajat în construcții, însă venitu lunar nu a fost pe măsura așteptărilor și a luat o decizie importantă pentru viitorul său, 

Ionuț Lazăr este un tânăr de 22 de ani din satul Deleni, județul Mureș, care a decis să lase pentru o vreme în urmă turma de oi și liniștea satului, plecând la muncă în Germania, în construcții. Însă realitatea de acolo s-a dovedit mult mai grea decât își imaginase. Deși muncea 12 ore pe zi, plata era modestă, iar dorul de casă și epuizarea zilnică l-au făcut să înțeleagă că adevărata bogăție nu stă în bani, ci în liniștea de acasă, printre ai lui.

După o perioadă scurtă petrecută în Germania, unde a lucrat în construcții și demolări pentru doar 8 euro pe oră, în comparație cu alți colegi care primeau 20 de euro.Ionuț a decis să se întoarcă acasă. Spune că experiența de acolo l-a marcat prin greutăți și dorul de familie. Zilele petrecute pe șantier începeau la ora 5 dimineața și se încheiau seara târziu, când, epuizat, abia mai apuca să mănânce

„Se fac bani în străinătate, dar atâta e de greu de nu vă pot spune! Dorul de casă, dorul de țară, de familie… Când veneai acasă pe la șase, șapte seara, nici să mănânci nu-ți mai venea, numai să te pui în pat voiai. Eram frânt de oboseală”, a povestit Ionuț Lazăr.

Sursa foto: Captură Trinitas TV

Tânărul s-a întors în România

Întors la Deleni, a investit cei 1.200 de euro strânși în Germania în câteva oi, punând bazele unei mici ferme. Păstoritul este o tradiție veche de trei generații în familia sa, iar tânărul simte că a ales drumul potrivit. Tânărul preferă să se bucure de libertate în satul său natal. În prezent, el nu mai visează la o viață peste hotare, după ce a avut această experiență dificilă.

„Sunt oameni care își vând casa și se duc la oraș, dar pe mine nu m-ar lăsa inima. Eu nu pot trăi în aglomerația aia, eu vin nebun de-acolo. Acasă n-ai stres, n-ai griji, ești oarecum în Raiul tău, ca pe o apă lină, așa… ești liniștit!”, a mai spus tânărul.

