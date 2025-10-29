Ionuț, un cioban din satul Deleni, s-a angajat în construcții, în Germania. Câți bani primea pe zi, pentru 12 ore de muncă

În căutarea unui trai mai bun, mulți tineri români pleacă în străinătate, convinși că acolo îi așteaptă o viață mai ușoară și un câștig sigur. Ionuț Lazăr, un tânăr de 22 de ani, a decis să plece în Germania unde s-a angajat în construcții, însă venitu lunar nu a fost pe măsura așteptărilor și a luat o decizie importantă pentru viitorul său,

Ionuț Lazăr este un tânăr de 22 de ani din satul Deleni, județul Mureș, care a decis să lase pentru o vreme în urmă turma de oi și liniștea satului, plecând la muncă în Germania, în construcții. Însă realitatea de acolo s-a dovedit mult mai grea decât își imaginase. Deși muncea 12 ore pe zi, plata era modestă, iar dorul de casă și epuizarea zilnică l-au făcut să înțeleagă că adevărata bogăție nu stă în bani, ci în liniștea de acasă, printre ai lui.

După o perioadă scurtă petrecută în Germania, unde a lucrat în construcții și demolări pentru doar 8 euro pe oră, în comparație cu alți colegi care primeau 20 de euro.Ionuț a decis să se întoarcă acasă. Spune că experiența de acolo l-a marcat prin greutăți și dorul de familie. Zilele petrecute pe șantier începeau la ora 5 dimineața și se încheiau seara târziu, când, epuizat, abia mai apuca să mănânce

„Se fac bani în străinătate, dar atâta e de greu de nu vă pot spune! Dorul de casă, dorul de țară, de familie… Când veneai acasă pe la șase, șapte seara, nici să mănânci nu-ți mai venea, numai să te pui în pat voiai. Eram frânt de oboseală”, a povestit Ionuț Lazăr.

Tânărul s-a întors în România

Întors la Deleni, a investit cei 1.200 de euro strânși în Germania în câteva oi, punând bazele unei mici ferme. Păstoritul este o tradiție veche de trei generații în familia sa, iar tânărul simte că a ales drumul potrivit. Tânărul preferă să se bucure de libertate în satul său natal. În prezent, el nu mai visează la o viață peste hotare, după ce a avut această experiență dificilă.

„Sunt oameni care își vând casa și se duc la oraș, dar pe mine nu m-ar lăsa inima. Eu nu pot trăi în aglomerația aia, eu vin nebun de-acolo. Acasă n-ai stres, n-ai griji, ești oarecum în Raiul tău, ca pe o apă lină, așa… ești liniștit!”, a mai spus tânărul.

