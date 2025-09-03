Ipostaza în care nu l-ai mai văzut pe Mario Fresh! La tarabă, de mână cu iubita!

Se spune că dragostea ne scoate în evidență laturi pe care până atunci nu le-am cunoscut, iar acest lucru i se aplică și lui Mario Fresh. Așa cum știm, cântărețul se iubește de ceva vreme cu Miruna Gavrilă, tânăra care a prins un avânt extraordinar datorită relației cu artistul. Cei doi sunt nedespărțiți, șatena a făcut cunoștință cu viitorii socrii, au mers în vacanțe împreună chiar, iar relația ei cu fostul Alexiei Eram este din ce în ce mai consolidată. Însă, și în ceea ce-l privește pe artist lucrurile sunt schimbate. Miruna a reușit performanța să-l facă băiat de casă pe Mario Fresh, cel puțin asta o demonstrează cele mai recente imagini surprinse de CANCAN.RO cu cei doi.

Dacă toamna se numără bobocii, în piața Domenii, acolo unde i-am surprins pe Mario Fresh și pe Miruna, se numără roșiile, castraveții, ardeii care sunt expuși pe tarabe. Miruna și Mario Fresh au ajuns în zona pieței pe la orele prânzului. Artistul a parcat mașina pe o stradă în apropiere, apoi cei doi au coborât din bolid și s-au îndreptat spre piață cu o listă de cumpărături pe care Mario, grijuliu cum îl știm, o avea pe telefon.

Miruna l-a transformat total pe Mario Fresh! A devenit băiat de casă

Ajunși în piață, Miruna Gavrilă și Mario Fresh au atras multe priviri, mai ales datorită vestimentației alese. Șatena purta un costum mulat de culoare verde mentă, care îi evidenția talia subțire și picioarele lungi. Iubita lui Mario Fresh nu a avut nicio prolemă să iasă practic în bustieră pe străzi, spre uimirea oamenilor din piață și a persoanelor în etate care își dădeau coate. Șatena și iubitul ei și-au văzut însă de treabă. Au cumpărat roșii, ardei, castraveți.

Artistul, un gentleman până la capăt

Miruna s-a uitat și la ceapă verde, dar nu se cuvine când ești cu partenerul… cel puțin nu așa la început. Au mai dat o tură printre tarabe, au cumpărat brânză și ceva mezeluri. Mario s-a ocupat de plată, în timp ce iubi a ținut punga de cumpărături, ce mai, echipă pe toate planurile.

După ce au terminat lista de cumpărături, cei doi s-au îndreptat către bolidul artistului, parcat regulamentar. Remarcăm că Miruna îi pasează imediat pungile lui Mario, la îndemnul lui, ceea ce scoate din nou în evidență faptul că artistul este un gentleman. Ajunși la mașină, cântărețul pune plasele de cumpărături în portbagaj, apoi cei doi se urcă în bolidul artistului și pleacă spre casă.

