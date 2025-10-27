Irina Lepa, mămică pentru a doua oară! Ce nume a ales artista pentru fiica sa

Fericire mare în familia Irinei Lepa: artista a devenit mămică pentru a doua oară! Ieri, 26 octombrie, aceasta a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, care a primit nota zece din partea medicilor. Ce nume a ales Irina Lepa pentru fetița sa?

Irina Lepa și Gabi Jianu formează de ani buni un cuplu. Cei doi și-au clădit o familie frumoasă și mai au împreună un băiețel, David. Acum, familia acestora s-a mărit cu încă un membru, iar tabloul s-a completat cu o fetiță.

Irina Lepa, mămică pentru a doua oară

Ieri, 26 octombrie, Irina Lepa a devenit mămică pentru a doua oară. Se pare că fetița ei s-a grăbit să vină pe lume și i-a dat câteva emoții mămicii. Însă, nașterea a decurs ca la carte, iar noul membru al familiei a fost întâmpinat cu entuziasm.

Irina Lepa le-a dat și fanilor din mediul online veștile cele mari și a dezvăluit că micuța ei va purta numele Maria. Cei doi părinți sunt acum în al nouălea cer și abia așteaptă să își ducă fiica acasă.

„Ne-am înțeles reciproc”

Irina Lepa și Gabi Jianu formează un cuplu solid. Cei doi sunt împreună de mai bine de 17 ani. De-a lungul timpului, relația lor a cunoscut atât suișuri, cât și coborâșuri. Începuturile au fost ceva mai grele, însă ulterior lucrurile s-au așezat de la sine.

„La evenimentele private mai sunt oameni care mai beau un pahar peste măsură, mai sunt oameni care… dar cu limită și el niciodată nu ar fi făcut un scandal din asta. Este genul de om diplomat, care știe cum să gestioneze o situație când apare. La început a fost destul de greu, pentru că am întâmpinat foarte multe piedici, oameni răi pe parcursul carierei. (…) Faptul că avem meserii asemănătoare, el filmând videoclipuri, aici a fost partea bună a noastră, pentru că ne-am înțeles reciproc”, declara Irina Lepa, în urmă cu ceva timp.

Bucurie mare în showbiz: fostul concurent de la Survivor România a devenit tătic! Prima imagine cu băiețelul lui

Emily Burghelea trece prin clipe grele, după ce a născut a treia oară: „Nu știu cum să controlez”

Foto: Instagram