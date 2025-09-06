Isabel și Claudiu de la Insula iubirii s-au „tunat”! Ce intervenții estetice și-au făcut cei doi logodnici

Isabel și Claudiu trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor, după experiența de la Insula iubirii. Cei doi formează acum un cuplu fericit și unit, iar recent au mers împreună la cabinetul medicului estetician, unde au ales să își facă mici intervenții de înfrumusețare, împărtășind experiența cu urmăritorii lor din mediul online. Isabel și Claudiu, foști concurenți la Insula iubirii, au împărtășit cu urmăritorii lor o vizită la medicul estetician. Cei doi s-au filmat chiar din cabinet, unde au decis să încerce tratamente diferite. În timp ce bărbatul a optat pentru PRP, cunoscut și sub denumirea de „terapia vampir”, un procedeu popular pentru revitalizarea pielii, Isabel a ales să își facă injecții cu botox pentru a estompa ridurile din zonele care o nemulțumeau.

„Sunt aici cu Isabel, la clinică. Am venit să efectuăm o procedură, eu procedura de PRP, adică terapia vampir și Isabel o să facă un botox”, a spus Claudiu de la Insula iubirii, pe contul său de Instagram.

Terapia vampir, denumită medical PRP (Platelet-Rich Plasma), este o procedură estetică prin care se folosește propriul sânge al pacientului: după recoltare și centrifugare, plasma bogată în trombocite este reinjectată în piele, stimulând producția de colagen, estompând ridurile fine și redând fermitatea și luminozitatea tenului.

Isabel și Claudiu s-au logodit când au ieșit din emisiune

Claudiu i-a făcut o surpriză deosebită iubitei sale, Isabel, după 19 ani de relație. La ultimul bonfire pe care l-au avut înainte de a părăsi Insula Iubirii, bărbatul a cerut-o în căsătorie pe aceasta, concepând planul cu mult timp înainte.

După ce a spus „Da”, Isabel a mărturisit că ei nu au vorbit niciodată despre nuntă, fiindcă nu este comun în Spania, țara în care ei locuiesc de aproape două decenii.

„Căsătoria nu este ceva important pentru mine pentru că noi, în Spania, suntem obișnuiți să stăm împreună, să avem copii, dar după atăția ani, văzând cât de mult îl iubesc, cred că asta era ceea ce ne lipsea. Avem mulți ani împreună. Nu (nr. nu se aștepta). Noi niciodată nu am vorbit despre căsătorie. Nici nu eram sigură că el va vrea să plece împreună cu mine acasă”, a spus Isabel după ce a fost cerută în căsătorie.

CITEȘTE ȘI: Claudiu şi Isabel de la Insula Iubirii, dublă petrecere cu foştii concurenţi! Toți s-au bucurat pentru ei și… A curs șampania până în zori!

Marian Grozavu de la Insula Iubirii rupe tăcerea despre Claudiu și ritualul din jacuzzi: ”La început, nu eram impresionați”