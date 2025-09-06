Isabel și Claudiu de la Insula iubirii s-au „tunat”! Ce intervenții estetice și-au făcut cei doi logodnici

Isabel și Claudiu trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor, după experiența de la Insula iubirii. Cei doi formează acum un cuplu fericit și unit, iar recent au mers împreună la cabinetul medicului estetician, unde au ales să își facă mici intervenții de înfrumusețare, împărtășind experiența cu urmăritorii lor din mediul online.
Isabel și Claudiu, foști concurenți la Insula iubirii, au împărtășit cu urmăritorii lor o vizită la medicul estetician. Cei doi s-au filmat chiar din cabinet, unde au decis să încerce tratamente diferite. În timp ce bărbatul a optat pentru PRP, cunoscut și sub denumirea de „terapia vampir”, un procedeu popular pentru revitalizarea pielii, Isabel a ales să își facă injecții cu botox pentru a estompa ridurile din zonele care o nemulțumeau.