Claudiu şi Isabel de la Insula Iubirii, dublă petrecere cu foştii concurenţi! Toți s-au bucurat pentru ei și… A curs șampania până în zori!

Distracție mare la majoratul fiicei celor doi foști concurenți de la Insula Iubirii. Deși stabiliți în Spania, Claudiu Borca și Isabel Martinez Villa, primii care au părăsit emisiunea, au ținut ca petrecerea să aibă loc la un local din Capitală, pentru a putea fi prezenți și ceilalți concurenți de la show-ul ce a bătut toate audiențele. A curs șampania, ce mai, distracție pe cinste, în fața unui monitor în care cei prezenți au urmărit marea finală. Bianca a avut parte de-un majorat pe care, cu siguranță, nu-l va uita. CANCAN.RO vă prezintă imagini în exclusivitate.

După momentul spectaculos în care, imediat după eliminarea de pe insulă, Claudiu Borca și-a cerut iubita de soție, acesta s-a aflat din nou în prim-plan. Acum, emoția a venit din postura de tată mândru că fiica lui a împlinit 18 ani.

Deși stabiliți în Spania, atât Claudiu, cât și partenera sa, Isabel Martinez Villa, au ținut ca petrecerea de majorat a Biancăi să aibă loc la un local din capitală, tocmai pentru a-i avea alături și pe foștii lor colegi de emisiune. Iar evenimentul a adus laolaltă nu doar rudele și prietenii apropiați, cât și pe George și Ionela, precum și pe Bianca și Marian, alte două cupluri de la Insula Iubirii, din sezonul 9, show transmis de Antena 1. Revederea a stârnit amintiri și a adus, în același timp, și un plus de energie petrecerii.

Invitații au urmărit împreună marea finala de la Insula Iubirii

Șampania a curs din belșug, iar sărbătorita a arătat splendid. O rochie elegantă, scurtă, și o siluetă de invidiat. Ce mai, a fost distracție mare, chiar în fața unui monitor, în care invitații au urmărit marea finală a emisiunii care i-a făcut celebri.

Iar petrecerea în sine a demonstrat încă o dată legătura strânsă dintre foștii concurenți și faptul că relațiile formate în cadrul show-ului continuă și-n afara televiziunii. Cu siguranță, pentru sărbătorită a fost un majorat pe care nu are cum să-l uite.

Cine sunt Claudiu Borca și Isabel Martinez Villa

Părinții Biancăi, Claudiu Borca și Isabel Martinez Villa, sunt împreună de 19 ani. Odată cu participarea lor la Insula Iubirii, aceștia și-au reconfirmat faptul că relația lor e de nezdruncinat. Idilă care se va finaliza în cele din urmă și cu oficializarea ei la starea civilă, după ce Claudiu și-a cerut iubita de soție, imediat după ce au părăsit emisiunea. Întrebați de secretul unei relații atât de longevive, cei doi au fost cât se poate de sinceri.

„Trebuie să ai libertatea ta, spațiul tău și viața ta personală”, a spus Isabel.

„Și respect. Nu există rețeta perfectă”, a adăugat Claudiu.

Citește și: Antena 1 a dat lovitura cu Insula iubirii 2025! Finala, urmărită cu sufletul la gură de români

Vezi și: CANCAN.RO a aflat cum pleacă Ella şi Andrei de pe Insulă! Au renunţat la nuntă şi… ULUITOR ce au decis pe ultima sută de metri! România va fi în stare de şoc!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.