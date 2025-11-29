Acasă » Știri » Ispita Cristina, cel mai mare fail chiar de ziua ei! Cum au reacționat fanii când au văzut-o mâncând tort de pe jos

Ispita Cristina, cel mai mare fail chiar de ziua ei! Cum au reacționat fanii când au văzut-o mâncând tort de pe jos

De: Mirela Loșniță 29/11/2025 | 10:54
Sursă foto: Instagram

Ispita Cristina, cunoscută din emisiunea „Insula Iubirii”, a avut parte de un moment neașteptat chiar de ziua ei de naștere. Fosta ispită a încercat să urmeze un trend popular în mediul online, dar lucrurile nu au decurs deloc conform așteptărilor. Ce a pățit Cristina de ziua ei de naștere? Vezi în rândurile de mai jos!

În timp ce încerca să imite alți influenceri care făceau acest trend, Cristina a avut parte de un adevărat fail: tortul spectaculos pe care îl ținea a căzut pe jos. Ambițioasă din fire, ispita a decis să-și continue încercarea și a început să mănânce tortul direct de pe jos, surprinzându-și urmăritorii cu această alegere neobișnuită.

Ispita Cristina, cel mai mare fail chiar de ziua ei

Îmbrăcată într-o rochie neagră elegantă, care îi punea în evidență silueta, Cristina a trecut printr-un incident neașteptat chiar de ziua ei de naștere. Fosta ispită a dorit să adauge un efect spectaculos momentului când a suflat în lumânările de pe tort, dar totul s-a transformat într-un mare fail. Totul părea perfect, până când flacăra a devenit prea mare și, speriată, ispita a pierdut controlul și a scăpat tortul din mână.

„Am vrut să fac un trend, așa cum face toată lumea, dar s-a primit ca de obicei original. La mulți ani, suflet, mulțumesc că m-ai ales pe mine!”, a spus Cristina în mediul online, împărtășind cu fanii momentul amuzant.

Sursă foto: Instagram

Deși intenționa să participe la un trend, acest incident s-a transformat într-unul autentic, care a stârnit hohote de râs din partea celor care o urmăresc pe frumoasa Cristina. Această întâmplare a devenit rapid virală pe rețelele de socializare, iar fanii nu au întârziat să reacționeze rapid la postarea vedetei.

„Acum vor repeta toți noul trend😂😂 LA MULȚI ANI,CRISTINA!🎉🎉🎉

La mulți ani, Cristina! Toți sănătoși și fericiți! ❤️ Așa și am știut ca ceva a fost acolo 😂

Mai original de atât nu se putea! 🔥🔥🔥 Rămâi la fel: cu stil personal, cu caracter frumos, cu valori și omenie❤❤❤

Finalul e bestial ( bate toate trendurile ), la mulți ani fericiți, Cristina!!! ❤️ ❤️❤️”, au fost doar câteva dintre mesajele transmise în mediul online.

