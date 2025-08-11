Acasă » Exclusiv » Ispita de la Antena 1 s-a vrut braziliancă, dar operaţia a fost un eşec total! Andruşca, în chinuri din cauza posteriorului

Ispita de la Antena 1 s-a vrut braziliancă, dar operaţia a fost un eşec total! Andruşca, în chinuri din cauza posteriorului

De: Andrei Iovan 11/08/2025 | 23:40
Din dorința de a arăta cât mai bine, multe domnișoare trec pragul cabinetului medicului estetician, în speranța că rezultatul va fi unul spectaculos. Doar că, uneori, ajung să se aleagă cu multe complicații și cu regrete. Așa s-a întâmplat și în cazul ispitei Andrușca de la Insula Iubirii, care și-a dorit din tot sufletul să aibă un posterior perfect și a făcut demersurile necesare în acest sens. A apelat la unul dintre doctorii de renume din Capitală, acolo unde merg multe vedete să își facă tot felul de intervenții de înfrumusețare, însă nu și-ar fi putut închipui vreodată că va ajunge în scurt timp să regrete amarnic decizia luată. CANCAN.RO are toate detaliile, care sunt de-a dreptul incredibile! 

Ispita Andrușca de la Insula Iubirii a fost de la bun început o prezență care a atras toate privirile, datorită formelor sale apetisante. Dar care a fost prețul pe care l-a plătit blondina pentru a avea un posterior de invidiat? Unul destul de mare, din toate punctele de vedere! Ispita a avut o dorință arzătoare – să aibă forme care le-ar face invidioase și pe surorile din clanul Kardashian.

Ispita Andrușca de la Insula Iubirii, intervenție eșuată la doctorul Delbani. sursă – social media.

Decizia a fost luată, iar medicul la care a apelat pentru intervenția de mărire a posteriorului a fost nimeni altul decât doctorul Delbani, pe mâna căruia s-au lăsat mai multe vedete de la noi. Toate bune și frumoase până aici, doar că socoteala de acasă nu prea se potrivește cu cea din târg. După operație, lucrurile s-au agravat foarte tare, iar Andrușca a ajuns în pragul disperării.

Ispita Andrușca, intervenție nereușită la doctorul Delbani

Se pare că operația de mărire a posteriorului ar fi decurs bine, însă ce a urmat după a fost problematic, iar vina i-ar fi aparținut în totalitate medicului estetician. Chiar dacă implantul a fost poziționat corect, o drenă i-ar fi făcut probleme blondinei. Starea ei s-a agravat destul de repede, s-a ales cu o infecție severă și cu nopți întregi de chin și durere. Așa cum era de așteptat, ispita de la Insula Iubirii a mers la cabinetul medicului vedetelor și l-a tras la răspundere pentru cele întâmplate. S-a lăsat cu scandal mare, iar Andrușca chiar l-a amenințat că îl va da în judecată. Mohamad Delbani nu a mai stat pe gânduri, probabil realizând cât de gravă este situația și i-a înapoiat blondinei în întregime suma pe care o plătise pentru intervenție.

Chiar dacă a fost despăgubită, tot nu era mulțumită atunci când se privea în oglindă, așa că a mers mai departe, pentru a-și îndeplini visul de a avea un posterior perfect. Nu a mai vrut să audă de medicii de la noi din țară, așa că a optat pentru o clinică din Paris, acolo unde și-a făcut reconstrucție, care de data aceasta, a ieșit așa cum a visat. Nu a mai ținut cont de faptul că prețurile erau considerabil mai mari decât cele cerute de medicii din România. Bine, la vremea respectivă, ea se iubea cu un bărbat din Germania, care stătea destul de bine la capitolul finanțe, așadar, banii nu au reprezentat o problemă. În final, totul e bine când se termină cu bine, chiar dacă situația nu a fost ideală de la bun început, iar complicațiile au făcut-o pe ispită să treacă printr-un adevărat coșmar.

CITEȘTE ȘI: Ispita Andrușca a făcut o victimă cu greutate! L-a sedus pentru juma` de vară: ”E ușor să pici!” Concurentele de la ”Insula Iubirii” vor intra în panică!

