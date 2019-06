Iubita lui Cristi Manea, în tribune la meciul României U21 cu Germania. Cum arată Andreea la câteva zile după ce a fost bătută de un suporter

La doar trei zile după ce a fost bătută de un suporter și s-a ales cu două copci la buza superioară, iubita lui Cristi Manea a mers în tribunele stadionului unde s-a disputat României U21 cu Germania. Andreea și-a susținut cu înverșunare iubitul și a făcut un gest emoționant la finalul partidei, în urma căreia echipa noastră a fost eliminată în semifinalele EURO 2019.

Iubita lui Cristi Manea, gest emoționant după eliminarea U21 de la EURO 2019

România U21 și Franța U21 au fost eliminate de la EURO 2019, iar la scurt timp după ce s-a auzit fluierul de final pe terenul unde Cristi Manea și colegii lui au jucat împotriva Germaniei, iubita fotbalistului a distribuit postarea făcută de reprezentanții de la UEFA Under-21 Championship pe pagina lor oficială de Facebook. Mesajul “?? Romania disappointed but they can be proud too. Thanks for the memories (n.r.: Fotbaliștii din România au dezamăgit, dar ei pot să fie mândri, de asemenea. Mulțumim pentru amintiri) ??? #U21EURO #GERROU” a fost însoțit de mai multe poze în care apar și Cristi Manea, dar și Ianis Hagi.

