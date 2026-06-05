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Iuliana Beregoi, acuzată că șantajează oamenii cu sicrie pentru bani! Andreea Bostănică: “Nu are mulți”

De: Anca Chihaie 05/06/2026 | 14:28
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Un nou episod tensionat zguduie lumea influencerilor. Conflictul dintre Andreea Bostănică și surorile Iuliana și Ana Beregoi continuă să genereze reacții puternice în mediul online, după ce un incident petrecut într-un restaurant a ajuns să fie intens dezbătut pe rețelele sociale. Andreea Bostănică și-a spus partea de adevăr în direct, la CANCAN Exclusiv.

Cele trei tinere, care se numără printre cele mai urmărite creatoare de conținut din spațiul românesc, au atras atenția publicului după ce relația dintre ele s-a deteriorat vizibil. De la simple schimburi de replici și mesaje ironice în mediul online, situația ar fi escaladat până la un conflict care a implicat intervenția autorităților și apariția unor acuzații grave de ambele părți.

Din ce face bani Iuliana Beregoi

În ultimele zile, atenția urmăritorilor s-a mutat însă și asupra unui alt subiect sensibil: banii generați din activitatea de pe TikTok. În contextul scandalului, au apărut numeroase discuții despre sursele de venit ale influencerilor și despre sumele impresionante care pot fi câștigate prin intermediul platformei. Mai ales că cele două fete promovează o viață de lux si imagini cu buchete mari de flori.

Andreea susține că Iuliana nu ar avea așa mulți bani precum ar pretinde și că a început și ea și sora ei să facă live-uri pe TikTok. În ultimii ani, TikTok a transformat radical industria influencerilor. Dacă în trecut colaborările cu brandurile reprezentau principala sursă de venit, în prezent mulți creatori câștigă sume importante din cadourile virtuale trimise de fani în timpul transmisiunilor live. Aceste daruri digitale pot fi convertite ulterior în bani reali, iar pentru conturile cu sute de mii sau milioane de urmăritori veniturile pot ajunge la valori impresionante.

„Ea nu are mulți bani, a început ea acum să intre live, să facă bani, pentru că nu mai șantajează oameni cu sicriile și face live-uri acum. Asta e cea mai mare sursă de bani, nimic nu se compară cu live-urile de pe TikTok la venituri. Eu am încercat să aplanez, chiar dacă ea s-a comportat urât cu mine, i-am spus că ar trebui să ne unim și să bubuim România. Împăcarea va fi dacă ele, toată familia lor, inclusiv tatăl lor care a șantajat-o pe mama, să își ceară scuze pentru toate cuvintele urâte pe care le-au rostit. Eu voi deschide un caz penal pe numele lor și vor răsăpunde pentru tot.

Ele, acum câteva luni, au încercat să deschidă un caz, dar poliția a refuzat, că nu aveau dovezi. Dar ele sunt într-un caz penal, cu sicriele, nimeni nu vrea să vorbească, pentru că le e frică. Dar lumea nu vorbește cum un bărbat m-a agresat fizic, ci de ce am intrat eu în restaurant. În proces, eu am cerut pagube morale, și pentru că am fost agresată fizic. Pe video se vede cum mama încerca să o dea la o parte pe Ana, se vede, dar iubitul Anei îmi dădea pumni în cap, iar mama ne despărțea. Nu știu de unde atâta răutate față de mama mea. Fostul meu iubit le bagă lor în cap că mama mea e rea, dar mamei mele îi era frică de ele și nu voia să intrăm în restaurant.”, a spus Andreea Bostănică la CANCAN Exclusiv.

NU RATA – Andreea Bostănică, noi dezvăluiri despre scandalul cu surorile Beregoi: ”Iubitul Anei m-a lovit”

Ce făcea Andreea Bostănică în timp ce Ana Beregoi explica adevărul despre conflict

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