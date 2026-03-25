Iuliana Beregoi, ultimatum pentru Daniela Costețchi după scandalul de pe TikTok? „S-a uitat trecutul ei important”

Scandalul dintre Iuliana Beregoi, Andreea Bostănică și Daniela Costețchi a escaladat în ultimele zile, după o serie de acuzații apărute în mediul online. Totul a pornit de la declarațiile brunetei, care a susținut că fosta ei prietenă, Iuliana, a creat mai multe probleme și a șantajat câțiva influenceri din Republica Moldova, în urmă cu o lună.

Acum, Iuliana Beregoi a transmis un nou mesaj pentru Daniela Costețchi, cea care i-a fost prietenă câțiva ani. În cadrul unui live de pe TikTok, cântăreața din Republica Moldova a scos la iveală câteva detalii.

Ce i-a spus Iuliana Beregoi influenceriței?

După ce Daniela Costețchi a povestit un incident petrecut în luna mai a anului trecut. Aceasta a susținut că a fost ținta unei acțiuni groaznice, după ce s-ar fi trezit cu un sicriu și o cruce în fața locuinței sale. Influencerița a declarat că momentul a afectat-o profund și că nu și-a revenit complet nici până în prezent. În același context, au apărut acuzații conform cărora persoane din anturajul Iulianei Beregoi ar fi avut legătură cu acest episod.

Deși a fost liniște timp de câteva zile pe rețelele sociale, Iuliana Beregoi a reacționat, din nou. Cântăreața a respins indirect acuzațiile și a lansat un atac la adresa Danielei Costețchi, sugerând că aceasta ar trebui să se concentreze asupra propriei vieți.

În plus, cântăreața a făcut referire la trecutul fostei sale prietene, lăsând să se înțeleagă că există aspecte mai puțin cunoscute publicului.

„Fosta mea prietena, Daniela, să-și vadă de viața ei. Să zică mulțumesc că s-a uitat de trecutul ei important și frumos. Lasă, să fie ea fericită acolo, în băncuța ei. Râd rău și eu. De aia am început să fie mai deschisă cu voi…”, a spus Iuliana Beregoi pe Tiktok.

