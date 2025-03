Iuliana Tudor face dezvăluiri, după 28 de ani alături de soț: momente de cumpănă în mariaj! ”Nu cred că există femeie care să nu simtă asta!”

Iuliana Tudor și Răzvan Văcăroiu formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Soțul vedetei TVR a ales să stea departe de lumina reflectoarelor, însă este un real sprijin pentru ea. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, prezentatoarea TV ne-a vorbit despre relația cu Tudor, fiul său preadolescent, dar și momentele de cumpănă din mariajul ei. Iuliana și Răzvan sunt împreună de aproape 3 decenii, iar cea mai mare realizare a lor este băiatul lor, Tudor.

Iuliana Tudor recunoaște că a existat o perioadă în viața ei când cariera era prioritară și nu reușea să gestioneze corect timpul între familie și job. Lucrurile s-au schimbat radical din momentul în care a devenit mamă. Vedeta este mulțumită de evoluția fiului său, având o comunicare foarte bună cu el.

Iuliana Tudor: “N-am ținut niciodată o dietă”

CANCAN.RO: Se spune că metabolismul se schimbă cu vârsta. Care sunt schimbările pe care le-ai resimțit de-a lungul timpului și cum le-ai combătut?

Iuliana Tudor: E firesc să fie schimbări la nivel de oboseală, la nivel de timp alocat mai mult pentru odihnă, pentru relaxare, pentru alungarea stresului. Sunt într-o perioadă în care învăț să fac treaba aceasta.

CANCAN.RO: Dar cu alimentația, cu sportul, cum te descurci?

Iuliana Tudor: Aici am norocul unei moșteniri genetice foarte bune. E o certitudine. N-am ținut niciodată o dietă și ceea ce fac este să fiu atentă și să-mi păstrez un bioritm, cu disciplină de ore. Adică mănânc la aceleași ore. În general, am grijă să mă feresc de ce e nesănătos, clasificat de toată lumea. Dar, dincolo de asta, nu fac nimic special. De aceea sunt un om norocos din punctul ăsta de vedere.

CANCAN.RO: Ultima masa la ce oră este?

Iuliana Tudor: 20.00, nu mai târziu de 20.00. Încerc să fie 19.00, chiar 18.30 dacă e posibil, în funcție de cum am programul.

Iuliana Tudor: “Nu l-am ferit nici de momentele grele”

CANCAN.RO: Cum este perioada de preadolscență cu fiul tău, Tudor?

Iuliana Tudor: Încep să descopăr că nu mai este băiețelul pe care-l alinta mama. Este viitor bărbat deja și încerc să schimb, chiar la nivel de dialog, la nivel de idei, problemele sunt altele. Încerc să îl conectez cu tot ceea ce se întâmplă în lume, să fie pregătit atât cât se poate, măcar mental. E alt nivel la care ne cunoaștem unul pe celălalt și încerc cât pot să mă păstrez aproape de el. Cred că e foarte important să fim aproape de copiii noștri, să le fim îndrumători și să le dăm un spațiu de siguranță, să se simtă în siguranță vorbind cu noi. Asta se face cu timp alocat.

CANCAN.RO: Simți că băiatul este mai apropiat de tine sau de soțul tău?

Iuliana Tudor: Cred că în egală măsură. Aici iar suntem norocoși, pentru că am comunicat amândoi pe direcții diferite, dar am comunicat de foarte devreme.De când era bebeluș, chiar dacă nu înțelegea neapărat, i-am vorbit, l-am implicat în tot ceea ce se întâmplă cu noi. Îmi aduc aminte și când ne-am mutat în casă nouă, el știa și cum arată, i-am făcut o schiță. Adică a fost prezent în tot ceea ce s-a întâmplat cu familia lui. Și cred că am făcut bine. Nu l-am ferit nici de momentele grele. I-am povestit așa pentru nivelul lui ce se întâmplă și am creat o legătură solidă.

Iuliana Tudor: “Uneori îmi lipsește timpul acesta pentru a descoperi și altfel oamenii cu care lucrez”

CANCAN.RO: Tu ai prieteni/prietene în showbiz?

Iuliana Tudor: Din păcate, eu sunt tributară unui ritm de muncă extrem și când spun extrem este chiar la limita extremă. Nu am timp. Și poate că da, uneori îmi lipsește timpul acesta pentru a descoperi și altfel oamenii cu care lucrez, a ne întâlni pur și simplu la o cafea, la o masă, la un prânz într-o zi. E foarte plăcut atunci când se întâmplă, dar nu-mi permite viața pe care o duc.

CANCAN.RO: Ai primit reproșuri în direcția asta?

Iuliana Tudor: Da, pentru că oamenii în breasla noastră, în folclor, simt nevoia să stea mai mult de vorbă cu tine. Poate să împărtășească, să-ți ceară un sfat, ori am fost întotdeauna cum să zic pe fugă. De fiecare dată după emisie să ajung la Tudor, să rezolv și partea de viață personală. N-am acordat foarte mult spațiu pentru aceste întâlniri.

Iuliana Tudor: „Au fost și probleme, dar le-am gestionat împreună și îi mulțumesc pentru că a avut răbdare”

CANCAN.RO: Dar ai simțit vreodată că ai pus profesia mai presus de familie?

Iuliana Tudor: Au fost ani în care profesia a fost totul, asta până a venit Tudor.

CANCAN.RO: Și soțul tău cum a reacționat?

Iuliana Tudor: Au fost și probleme, dar le-am gestionat împreună și îi mulțumesc pentru că a avut răbdare.

CANCAN.RO: Problemele proveneau din cauza timpului?

Iuliana Tudor: Exact, că nu aloc timp suficient. Așa cum am spus și în cartea mea – Fericirea nu costă nimic – au fost momente în care am realizat și realizam că nu sunt acolo unde ar trebui să fiu, ci sunt pe scenă. Dar am considerat că e mai important. Așa a fost atunci.

CANCAN.RO: Ți-a fost vreodată teamă că l-ai putea pierde pe soțul tău?

Iuliana Tudor: Sigur, cum să nu. Nu cred că există femeie care să nu simtă asta, dar la momentul acela, aceea a fost alegerea mea. Împlinim 28 de ani în aprilie.

CANCAN.RO: De-a lungul anilor, care este cadoul memorabil pe care vi l-ați făcut?

Iuliana Tudor: Timp. Pentru noi acesta e cel mai important: timpul.

Foto: Instagram

