Jaguarul de la Insula Iubirii îl face praf pe Mihai Bendeac: „Prea multă victimizare și..”

Jaguarul de la Insula Iubirii s-a întors la Antena 1. Și-a făcut apariția cu tact, a aruncat câteva priviri seducătoare către domnișoarele prezente, iar mai apoi a pus tunurile pe Mihai Bendeac. L-a ironizat, iar colegii de trust au izbucnit în hohote de râs. Ce a putut să spună despre juratul de la The Ticket?

George Ivănescu a fost unul dintre personajele ce au animat atmosfera la Insula Iubirii. Acesta ne-a arătat tuturor cum s-a transformat din „călugăriț” în Jaguar și a făcut deliciul telespectatorilor. Cu replici alese pe sprânceană și cu multe laude la adresa proprie persoane, Jaguarul s-a autointitulat un profesionist în arta seducției. Ei bine, pentru moment, fosta ispită a lăsat puțin domnișoarele deoparte și l-a atacat pe Mihai Bendeac.

Jaguarul de la Insula Iubirii îl face praf pe Mihai Bendeac

Recent, Jaguarul s-a întors la Antena 1. El a fost invitat în cadrul emisiunii Râzi cu ROaST – ediție specială aniversară difuzată ieri, 29 noiembrie, când Antena 1 a împlinit 32 ani. Așa cum cere formatul emisiunii, George a avut un moment de roast, a glumit pe seama vedetelor Antena 1, însă pe Mihai Bendeac l-a mitraliat.

Mai în glumă, mai în serios, Jaguarul a spus că totuși la Insula Iubirii a fost puțin mai multă dramă decât are viața lui Mihai Bendeac. De asemenea, a insinuat că juratul de la The Ticket ar juca teatru și s-ar victimiza adesea.

„Să mă invitați că vin oriunde. Așa bine mi-au prins banii că mi-am făcut provizii de fixativ și strugurel pentru următoarele trei luni. Insula Iubirii, emisiunea în care cuplurile care nu au mai fost de mult în concediu merg în Thailanda, la all inclusive, pe banii Antenei. Insula are mai multă dramă decât viața lui Mihai Bendeac, mai multă victimizare decât face Bendeac și chiar și mai mult teatru decât poate Bendeac”, a spus Jaguarul, în numărul său.

Jaguarul nu a ratat nici alte vedete alei Antenei 1 și le-a ironizat pe toate. Victimă i-a picat chiar și Radu Vâlcan. Deși acid pe alocuri, momentul fostei ispite a stârnit hohote de râs, iar publicul s-a bucurat să îl vadă, din nou, pe Jaguar în acțiune.

