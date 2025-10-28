Jamaica, amenințată de uraganul Melissa. Este cea mai puternică furtună din anul 2025

Jamaica se pregătește pentru uraganul Melissa, care amenință insula cu vânturi extrem de puternice și inundații. Guvernul a emis ordine de evacuare pentru anumite zone din capitala Kingston, iar întreaga zonă este considerată amenințată. Au fost difuzate imagini spectaculoase filmate chiar din interiorul furtunii, surprinzând forța devastatoare a vântului și ploilor torențiale. Echipe speciale de meteorologi și piloți monitorizează situația pentru a colecta date esențiale despre traiectoria și intensitatea furtunii.

Autoritățile din Jamaica se mobilizează pentru a face față uraganului Melissa, care amenință întreaga insulă cu vânturi violente și ploi torențiale, anunță BBC. Luni dimineață, Centrul Național pentru Uragane din SUA (NHC) a reclasificat Melissa de categoria a cincea, cea mai ridicată intensitate. Meteorologii avertizează că furtuna ar putea deveni cel mai puternic fenomen care a lovit vreodată Jamaica.

Jamaica, amenințată de uraganul Melissa

Au fost prezentate cadre impresionante filmate chiar din inima furtunii! Sunt imagini care îți taie respirația. Un echipaj al Rezervei Forțelor Aeriene ale SUA, supranumit „Vânătorii de uragane”, a pătruns direct în ochiul uraganului Melissa pentru a colecta informații vitale. Datele obținute vor fi folosite de Centrul Național pentru Uragane cu scopul de a monitoriza evoluția furtunii și a ajuta autoritățile să ia măsurile necesare pentru protecția populației.

Până acum, uraganul a provocat patru decese pe insula Hispaniola, iar guvernul jamaican a emis ordine de evacuare pentru anumite zone din capitala Kingston, declarând întreaga insulă „amenințată” de furtună. Viteza maximă a vântului a fost estimată la 270 km/h, cu posibilitatea de creștere în următoarele 24 de ore. Se preconizează că uraganul va vira spre nord în dimineața zilei de marți.

„În această etapă, furtuna se poate intensifica rapid. Scăderile semnificative de presiune și creșterile de viteză a vântului pun o presiune considerabilă asupra aeronavei. Echipa poate experimenta turbulențe extreme, cu coborâri în altitudine de sute de metri în doar câteva secunde. Avionul coboară la 3.000 de metri pentru a traversa «ochiul furtunii», cea mai puternică zonă a uraganului, unde vânturile pot depăși 240 km/h. În acest moment, navigatorul marchează centrul furtunii, un punct de reper important pentru prezicerea traiectoriei uraganului. Un dispozitiv numit «dropsonde» este lansat din avion. Acest instrument albastru transmite date meteorologice cruciale înapoi către avion în timp ce coboară până la suprafața oceanului. Aceste date sunt apoi analizate de meteorologi și de aparatele existente în Centrul Național pentru Uragane”, a anunțat un meteorolog.

