Johny Romano, prins în offside cu iubita altuia! Protejatul lui Connect-R nu a crezut vreodată că poate trece prin asta: “Mi-a dat teroare, m-a dat pe dos total!”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Johny Romano povestește ce i-a lipsit în copilărie, când va lansa albumul său de debut, ce afaceri are acum mama sa în Olanda, dar și de ce nu vrea să se puna la casa lui momentan. Protejatul lui Connect-R rememorează cel mai penibil moment de la o întâlnire și explică ce acceptă și ce refuză într-o relație.

Johny Romano pare să fie din nou omul momentului după ce a lansat piesa ”E mult, e greu” care i-a adus deja milioane de vizualizări într-o singură săptămână. Dacă în urmă cu trei ani muncea într-un call center și locuia într-un apartament cu două camere alături de toți frații lui, de când a fost descoperit de către Connect-R, artistul duce o viață nouă.

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Johny Romano vorbește despre lipsurile din copilărie, perioada liceului, rasism și primele job-uri pe care le-a avut înainte de a deveni faimos în domeniul artistic. Ba mai mult, fostul concurent de la Te Cunosc de Undeva rememorează cel mai penibil moment trăit la o întâlnire. În timp ce se afla la date, artistul a fost sunat chiar de către iubitul fetei pe care o scosese în oraș!

”M-a sunat acel băiat pe mine, pe cameră. Noi eram la o sală de jocuri, cu playstation și așa mai departe. El m-a sunat și m-a întrebat ce face prietena lui. Mi-a dat glitch, mi-a dat teroare, mi-a dat pe dos total! Nu aveam diplomația pe care o am acum și l-am luat și eu tare. L-am întrebat cine e și de ce mă sună el pe mine, pentru că îmi făcuse nervi, eu neștiind că nu umblu cu iubita nimănui. Mi-au căzut ochii, mi-a căzut fața în pământ. Atât am făcut: am întors telefonul așa și i-am arătat-o.

După mă luase invers, poate ne jucăm ceva împreună, că știa că sunt bun la jocuri, apoi i-am închis telefonul. Am vorbit cu fata aceea, i-am zis că e obraznică. Nu știa cum să se mai scuze nici ea, zice că, de fapt, ei nu mai sunt împreună!

Făi fată, m-a sunat pe cameră acum, cum nu mai sunteți împreună? Pleacă de pe capul meu, du-te la bărbatul tău, te rog eu! Se vedea în ochii lui că îl durea stomacul, eram mai puștani atunci. I-am zis să se ducă pentru că îl durea stomacul de ea. A fost ceva rău. Gunoi!”, a povestit fostul participant de la Antena 1.

Vezi și JOHNY ROMANO A DEZVĂLUIT CE I-A CERUT CONNECT-R SĂ FACĂ PENTRU A-L LANSA ÎN MUZICĂ: „ULTIMA OARĂ LUCRAM LA UN CALL CENTER”

”Nu mă bag în nimic”

Deși recunoaște că primește destule mesaje de la fane acum, cântărețul susține că nu vrea să se puna la casa lui momentan, ci că vrea să se focuseze pe cariera sa muzicală. Mai ales acum, când urmează să lanseze albumul său de debut, Johny Romano nu vrea să își piardă concentrarea din cauza relațiilor.

”Nu vreau să mă pun la casa mea. Nu mă bag în nimic, nu vreau. Răspund mesajelor, dar diplomatic, plăcut, nu mă dau la glume. Vreau să alerg, să fac treabă. E greu cu partea emoțională când am multe concerte, mă sună toată lumea…”, a explicat acesta.

În plus, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Johny Romano vorbește despre problema de sănătate care i-a schimbat perspectiva asupra vieții, spune mai multe despre afacerile mamei sale din străinătate, despre relația cu toți frații săi și despre job-urile pe care le-a avut cât timp a stat departe de cei dragi. Toate detaliile și multe altele despre muzică, familie și neajunsuri, AICI.

Citește și ANDREEA BĂLAN A ”SĂRIT” PE JOHNY ROMANO! BLONDA A LĂSAT FĂRĂ REPLICĂ PRODUCȚIA DE LA TCDU, IAR SCENA AR PUTEA FI TĂIATĂ LA MONTAJ!

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.