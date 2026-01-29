Acasă » Altceva Podcast » Joshua Castellano s-a întors mai puternic printre “greii” din oraș. “Regele nightlife-ului din România” și-a făcut intrarea ca în filme

De: Delina Filip 29/01/2026 | 05:50
Nu mor caii când vor câinii, asta este una dintre expresiile care descriu cel mai bine personalitățile puternice de la noi. Printre cei mai puternici și urmăriți oameni din țară se numără și milionarul Joshua Castellano. După ce a trecut printr-un coșmar medical care i-a pus viața în pericol, afaceritul italian revine spectaculos în lumina reflectoarelor. Supranumit „regele night-life-ului” din România, Joshua Castellano demonstrează că indiferent de probleme, situații sau complicații stilul și clasa rămân etern. CANCAN.RO are imagini de senzație cu revenirea spectaculoasă a patronului! 

După ce a trecut printr-un coșmar medical care i-a pus viața în pericol, Joshua Castellano și-a revenit spectaculos. Avem imagini de senzație cu “regele vieții de noapte”, care pare că a și uitat de problemele grave cu care s-a confruntat în urmă cu mai bine de jumătate de an. S-a întors la imaginea care l-a consacrat, la volanul unui bolid scump, cu haine cool și accesorii scumpe aferente, iar imaginile vorbesc de la sine.

Joshua Castellano s-a întors: Cu forță, clasă și stil!

Joshua Castellano, supranumit regele „nightlife-ului” din România, demonstrează că oamenii puternici nu dispar, ci se întorc mai determinați ca niciodată. Afaceristul a ajuns ca un adevărat Don la restaurantul pe care îl deține pe Șoseaua Nordului, la volanul unui Rolls-Royce Cullinan, un simbol clar al statutului și al succesului său. La sosire, Joshua a fost întâmpinat de parcagiul locației, care i-a așezat mașina la loc de cinste. Și cum altfel? Vorbim, totuși, despre patronul localului, un nume greu în lumea exclusivistă a vieții de noapte, unde respectul vine natural.

Îmbrăcat casual, dar foarte chic, Joshua Castellano nu avea cum să treacă neobservat. Accesoriile precum ochelarii cool cu lentile roșii și inelul de pe deget au completat ținuta afaceristului.  Cine știe, poate ochelarii nu sunt doar de efect, ci și „cu infraroșu”, ca milionarul să-și poată supraveghea angajații chiar și fără să fie fizic la locație. Regele rămâne cu ochii pe regat, indiferent de distanță!

Ulterior, Joshua Castellano a intrat în restaurantul său din zona de Nord, It Cucina, acolo unde lucrurile par să funcționeze impecabil, semn că afaceristul a revenit nu doar spectaculos, ci și în deplină forță, după una dintre cele mai dificile perioade din viața sa.

Ce probleme a avut în trecut regele night-life-ului

Joshua Castellano a fost la un pas de tragedie după ce s-a infectat cu o bacterie. Totul a început cu o simplă operație de hernie de disc la Spitalul Memorial Băneasa, o intervenție care trebuia să fie una banală și rapidă. Numai că, în loc de recuperare, au urmat dureri insuportabile și infecția care era să-i provoace septicemie. După două operații eșuate și 25.000 de euro cheltuiți pe tratamente care abia îl țineau în viață, a plecat la Liv Hospital, în Turcia, unde medicii i-au montat patru șuruburi în coloană și i-au redat șansa de a merge din nou.

CITEȘTE ȘI: Joshua Castellano a trecut printr-un coșmar, din cauza unei bacterii luate dintr-un spital privat! ”Eram carne vie! Dacă nu plecam în străinătate, muream în două zile!”

ACCESEAZĂ ȘI: Joshua Castellano, “Regele nightlife-ului din România”, poveşti fabuloase despre viața trăită în sânul mafiei: “Nu m-am ferit niciodată să spun că sunt napoletan”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

×