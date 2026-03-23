Jucătorii Naționalei, spectacol vestimentar înainte de duelul cu Turcia. Nu doar pe teren vor să impresioneze!

Mai sunt doar 3 zile până când România va intra pe teren împotriva Turciei. Emoțiile sunt la cote maxime, iar tricolorii s-au pus la drum pentru confruntare. Și nu au plecat oricum. Înainte de a se urca în autocar, a existat o mică defilare. Ținute peste ținute, unul mai elegant decât altul. Ianis Hagi a fost cu adevărat o apariție, fotbalistul părea îmbrăcat pentru o gală. CANCAN.RO vă prezintă outfit-urile care nouă ne-au atras atenția. Dacă tot au un meci atât de important, baieții de la Națională au decis să își facă apariția cu stil.

Așa cum v-am spus, astăzi suntem gata să facem un top vestimentar și nu cu ținute de doamne, ci de bărbați, și nu ale oricui. Haideți să vedem cum au plecat spre meciul cu Turcia tricolorii. Înainte de a se urca în autocarul echipei, câțiva dintre jucătorii României și-au făcut apariția ca pe covorul roșu.

Ianis Hagi, apariție demnă de pus în ramă

De-a lungul timpului, Ianis Hagi a furat inimile multor domnișoare până s-a așezat la casa lui. În continuare a rămas un etalon de bărbat și este recunoscut pentru stilul său vestimentar bine structurat. Înainte de a pleca la confruntarea importantă cu Turcia, fiul legendei Gică Hagi și-a făcut apariția ca pe catwalk. Ianis nu a ales ceva comod pentru drumul lung ci a ales să poarte un costum extrem de elegant. Sacoul burgundy cu dungi ne-a sărit imediat în ochi. Blazer-ul îi venea ca turnat și a fost asortat perfect cu pantofii. Pe sub costum, fotbalistul a ales să poarte o maleta neagră și peste, un palton de lână. Ca orice vedetă, Ianis nu a renunțat nici la ochelarii de soare, iar accesoriul principal a fost geanta uriașă de la brand-ul de lux, Louis Vuitton. Acum așteptăm și verdictul dumeavoastră. Primește Hagi smash sau pass?

Valentin Mihăilă, un alt fashion icon al fotbalului

Ianis Hagi are rivali serioși în aceeași echipă. Valentin Mihăilă este un alt fotbalist care pune accent pe felul în care arată. Dacă colegul său Ianis a ales un stil demn de premiile Oscar, Mihailă a ales să se îmbrace pe un vibe mai fresh. Jucătorul Nationalei, proaspăt frezat a ales să poarte un pulover oversize de 200 si ceva de euro și o perche de pantaloni baggy, cargo. Accesoriul principal a fost geanta măricică de la Louis Vuitton. A doua geantă de brand de la Națională, tindem să credem că face parte din uniformă.

Alex Dobre, Casanova de România

V-am spus că înainte de plecare în Turcia, băieții au defilat serios și s-au întrecut în outfit-uri. Alex Dobre, jucătorul de la Rapid a vrut la fel, să fie o apariție, îmbrăcat mai casual, dar totuși cu rafinament. Fotbalistul a optat pentru un tricou polo, pantaloni eleganți și o jachetă în aceeași nuanță. Alex merge pe asorteu. Freza era dată pe spate și cu mult gel fixată. Dar detaliul care ne-a atras atenția era că și rapidistul avea geantă de la Louis Vuitton. Desigur, alt model. Jucătorul a avut mai multe bagaje decât restul și și-a luat și un troler în valoare de peste 6.000 de lei.

Daniel Bîrligea, ținută neaccesorizată de geanta Louis Vuitton

Colegii săi de echipă ne-au făcut să credem că brand-ul Louis Vuitton îi sponsorizează. Daniel Bîrligea, vedeta FCSB a plecat în Turcia îmbrăcat lejer și fără geantă de la brand-ul de lux. Fotbalistul a ales un mic rucsăcel aka sac de la Nike. Daniel a ales o ținută mai pe simpluț că-i mai drăguț. Tricou de la Polo Ralph Lauren, pantaloni casual și jachetă stil bomber, iar în picioare a optat pentru o pereche cinstită de adidași de la Off-White.

Acestea fiind spuse, noi le urăm băieților mult succes și așteptăm să se întoarcă învingători acasă.

CITEȘTE ȘI:

Din vacanță la națională în câteva ore: cum i-a fost „stricat” concediul Alexandrei Popescu, soția proaspătului portar de națională

Ariadna de la Buzz House, impresionată de Ianis Hagi: „E cel mai frumos băiat din România”