Katarina Rodriguez a devenit mămică pentru a doua oară! Fosta Miss Filipine 2018 a adus pe lume o fetiță

Este fericire mare în familia fostei Miss Filipine 2018! Katarina Sonja Rodriguez a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Tânăra în vârstă de 30 de ani și partenerul său de viață, afaceristul Nino Barbers, au devenit părinți pentru a doua oară. Iată detaliile mai jos, în articol.

Katarina Sonja Rodriguez, fosta Miss Filipine 2018 și Miss Intercontinental 2017, a devenit mamă pentru a doua oară. Tânăra în vârstă de 30 de ani a născut o fetiță perfect sănătoasă, în cursul zilei de 29 ianuarie 2023, la ora 21:55. Pe rețelele de socializare, Katarina a ținut să le arate prietenilor virtuali imagini cu fetița ei și, în plus, le-a dezvăluit și numele pe care micuța îl va purta, și anume Clara Amal Rodriguez Barbers.

Katarina a primit o multitudine de aprecieri din partea utilizatorilor, dar și mesaje cu urări și complimente: „Ce frumoasă este!”, „Este superbă!”, „Felicitări!”, Bine ai venit pe lume, Clara”, „Ce scumpă e, micuța!”, „Să te bucuri de această perioadă!”, „Sunt sigură că va fi la fel de minunată ca tine ❤️”, „Este un înger!”.

Katarina Rodriguez mai are un băiețel

Katarina Sonja Rodriguez are vârsta de 30 de ani. În anul 2018, a câștigat titlul de Miss Filipine, iar în 2017 pe cel de Miss Intercontinental. Tânăra născută sub zodia Leu nu este doar model, ci și actriță, sportivă și participantă la concursurile de frumusețe. Este căsătorită cu afaceristul Nino Barbers. Katarina mai are un copil, și anume un băiețel pe care l-a născut în anul 2021. El se numește Robert Joaquin. Pe lângă toate acestea, Katarina este și instructor de ciclism și participant activ în cadrul „De La Salle University Women’s Track and Field Team”.

