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Keith Urban i-a urat „La mulți ani” lui Nicole Kidman, iar actrița i-a dedicat un mesaj de Ziua Tatălui. Gestul foștilor soți după divorț a atras atenția fanilor

De: Paul Hangerli 23/06/2026 | 08:10
Keith Urban i-a urat „La mulți ani” lui Nicole Kidman, iar actrița i-a dedicat un mesaj de Ziua Tatălui. Gestul foștilor soți după divorț a atras atenția fanilor
Nicole Kidman și fostul ei soț se felicită reciproc la evenimentele importante, sursa-colaj CANCAN.RO
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Nicole Kidman și Keith Urban demonstrează că pot păstra o relație civilizată și apropiată chiar și după divorț. La doar câteva luni după separarea oficială, cei doi și-au transmis public mesaje emoționante, cu ocazia zilei de naștere a actriței și a Zilei Tatălui, oferind un exemplu rar de respect reciproc după încheierea unei căsnicii de aproape două decenii.

Mesajul transmis de Keith Urban pentru fosta sa soție

Weekendul trecut a adus un schimb neașteptat de gesturi publice între Nicole Kidman și Keith Urban, la câteva luni după finalizarea divorțului.

Pe 20 iunie, artistul country a marcat împlinirea a 59 de ani a fostei sale soții printr-un mesaj publicat pe Instagram Stories.

„La mulți ani, Nicole Mary!!!!!!!!!!!!!”, a scris Keith Urban.

Deși actrița nu a răspuns public urării de ziua ei, aceasta a transmis la rândul său un mesaj care l-a inclus pe fostul partener.

Omagiul lui Nicole Kidman de Ziua Tatălui

Cu ocazia Zilei Tatălui, Nicole Kidman a publicat pe Instagram Story două fotografii alb-negru cu o semnificație specială.

Prima imagine o surprinde pe actriță în copilărie alături de tatăl său, Dr. Antony Kidman, decedat în 2014.

A doua fotografie îl arată pe Keith Urban purtându-le în spate pe cele două fiice ale lor, Sunday Rose și Faith Margaret.

„La mulți ani de Ziua Tatălui tuturor taților”, a scris Nicole în descrierea imaginilor.

Gestul a fost interpretat de fani drept o dovadă că relația dintre cei doi foști soți a rămas una respectuoasă și echilibrată după despărțire.

O căsnicie de 19 ani

Nicole Kidman și Keith Urban s-au căsătorit în iunie 2006, după ce s-au cunoscut cu un an înainte la gala G’Day USA din Los Angeles.

Timp de aproape două decenii au fost considerați unul dintre cele mai solide cupluri din industria divertismentului.

Împreună au două fiice: Sunday Rose, în vârstă de 17 ani, și Faith Margaret, în vârstă de 14 ani.

În septembrie 2025 au apărut primele informații privind despărțirea lor. La acel moment, presa americană relata că cei doi locuiau separat încă de la începutul verii.

Ulterior, Nicole Kidman a depus actele de divorț, invocând diferențe ireconciliabile.

Cum au împărțit custodia copiilor

Divorțul a fost finalizat la începutul anului 2026 într-un tribunal din Nashville.

Conform documentelor judiciare, locuința principală a celor două fiice este cea a lui Nicole Kidman.

Keith Urban a primit dreptul de a petrece cu copiii fiecare al doilea weekend, ceea ce înseamnă aproximativ 59 de zile pe an, comparativ cu cele 306 zile petrecute alături de mamă.

Cu toate acestea, ambii părinți păstrează responsabilitatea comună pentru toate deciziile importante privind educația și viața fiicelor lor.

Acordul de divorț include și o serie de clauze speciale privind relația dintre foștii soți și copii.

„Se vor comporta unul cu celălalt și cu fiecare copil astfel încât să ofere o relație iubitoare, stabilă, consecventă și protectoare, chiar dacă sunt divorțați”, se arată în document.

Totodată, cei doi s-au angajat să nu vorbească negativ unul despre celălalt.

„Nu se vor critica reciproc și nici membrii familiilor celuilalt părinte. Vor încuraja fiecare copil să continue să îl iubească pe celălalt părinte și să se simtă confortabil în ambele familii.”

Nicole Kidman: „Suntem în continuare o familie”

În martie, Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre despărțire și despre modul în care încearcă să mențină unitatea familiei.

„Ceea ce apreciez este familia mea și faptul că o păstrăm așa și mergem înainte. Asta este tot”, a declarat actrița.

Vedeta a explicat că preferă să nu discute în detaliu despre divorț din respect pentru cei implicați.

„Tot restul nu îl discut din respect. Rămân în ideea că suntem o familie și asta vom continua să fim. Fetele mele minunate, iubitele mele, care dintr-odată au devenit femei.”

Un moment tensionat depășit rapid

În aprilie, presa internațională a remarcat că Sunday Rose, fiica cea mare a cuplului, a încetat să îl mai urmărească pe Keith Urban pe Instagram.

Gestul a stârnit numeroase speculații în mediul online.

Totuși, situația s-a clarificat rapid, adolescenta reluând urmărirea contului tatălui său doar câteva ore mai târziu.

Schimbul recent de mesaje dintre Nicole Kidman și Keith Urban pare să confirme că, în ciuda divorțului, cei doi continuă să colaboreze pentru binele copiilor lor și încearcă să păstreze o relație bazată pe respect și sprijin reciproc.

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Cu cine își petrece timpul Nicole Kidman, după divorțul de Keith Urban. Actrița de la Hollywood își „linge rănile”

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