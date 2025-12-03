Acasă » Știri » L-am găsit pe soțul secret al Corinei Dănilă! E celebru și cu 12 ani mai tânăr

L-am găsit pe soțul secret al Corinei Dănilă! E celebru și cu 12 ani mai tânăr

De: Denisa Iordache 03/12/2025 | 08:43
L-am găsit pe soțul secret al Corinei Dănilă! E celebru și cu 12 ani mai tânăr
Corina Dănilă, alături de Dorin Enache. Sursa foto: Facebook
Corina Dănilă s-a căsătorit în secret cu un bărbat cu 12 ani mai tânăr decât ea. Din același domeniu ca și ea, alesul a reușit să o facă fericită pe actriță, după mai multe relații eșuate prin care aceasta a trecut, printre care și o căsnicie. Află în articol despre cine este vorba!

Corina Dănilă se află în lumina reflectoarelor de peste două decenii, după ce și-a început cariera în televiziune în anul 1994 și a ajuns la inimile românilor prin rolul e din telenovela românească „Numai Iubirea”.

L-am găsit pe soțul secret al Corinei Dănilă

Cu toate că și-a obișnuit fanii cu discreția, actrița a făcut recent mărturisiri neașteptate. Invitată în cadrul emisiunii lui Denise Rifai, ea a dezvăluit faptul că se iubește cu actorul Dorin Enache. Mai mult, cei doi sunt împreună de 7 ani și s-au căsătorit în urmă cu 5 ani, departe de ochii curioșilor.

Seria de dezvăluiri nu s-a oprit aici! Actrița a mărturisit că Dorin a fost al treilea bărbat care a cerut-o în căsătorie. Primul „DA” s-a terminat cu un divorț, al doilea nu a existat, iar al treilea a fost cu noroc.

„Am fost cerută în căsătorie de trei ori. O dată de Valentin Moraru – am acceptat, ne-am căsătorit, am divorțat. A doua oară de Peter Imre și nu am acceptat, ne-am despărțit. A treia oară de soțul meu.

Soțul meu este un om bun și blând. Este un actor talentat și un programator deștept. Se numește Dorin Enache și suntem împreună de 7 ani. Suntem căsătoriți de 5 ani și jumătate legal și în fața lui Dumnezeu”, a spus Corina Dănilă în emisiunea lui Denise Rifai.

