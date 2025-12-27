Acasă » Exclusiv » La cine a apelat mama gemenelor de la Indiggo ca să-și salveze fiicele. Rugăciuni disperate, înainte să fie atacată!

La cine a apelat mama gemenelor de la Indiggo ca să-și salveze fiicele. Rugăciuni disperate, înainte să fie atacată!

De: Keva Iosif 27/12/2025 | 23:00
La cine a apelat mama gemenelor de la Indiggo ca să-și salveze fiicele. Rugăciuni disperate, înainte să fie atacată!
Noi detalii tulburătoare ies la iveală despre gemenele de la Indiggo, Gabriela și Mihaela Modorcea, după episodul șocant din Miami, unde au fost reținute pentru că și-au agresat propria mamă. Documentele Poliției arată că acestea au comis, de fapt, o serie întreagă de infracțiuni, printre care furt, tentative de tâlhărie, folosirea unei identități false și deranjarea ordinii publice.

Chiar și în fața acestei traume, Violeta Modorcea a ales să ierte. Aceasta a renunțat la acuzații și nu a solicitat ordin de protecție, așa cum Poliția din Miami i-a recomandat.

Potrivit informațiilor noi obținute de CANCAN.RO, mama lor a făcut eforturi intense pentru a le aduce pe „drumul cel bun”. Ea a apelat inclusiv la ajutorul unui preot catolic din Bronx (unde locuiesc ele), care slujește în Biserica St Helena, cerând slujbe și rugăciuni speciale dedicate fiicelor sale.

În timpul liturghiilor, Violeta se punea frecvent în genunchi, rugându-se cu voce tăcută pentru liniștea și echilibrul Gabrielei și Mihaelei, sperând că intervenția divină le va apropia sufletește.

Aceste momente spirituale, denumite „intenții”, se desfășurau frecvent seara și erau dedicate exclusiv celor trei femei din familia Modorcea.

Se pare că, din păcate, liturghiile nu au reușit însă să prevină escaladarea conflictului, iar gemenele l-au dus chiar la un alt nivel.

Mama gemenelor a încercat să salveze prin rugăciune relația cu fiicele sale

Gemenele de la Indiggo, acuzate că hărțuiau copiii din parc

Problemele gemenelor nu au început odată cu agresiunea asupra mamei. Conform relatărilor din The Post, încă din 2023, Gabriela și Mihaela Modorcea au manifestat comportamente care au stârnit îngrijorarea locuitorilor din Upper East Side. Părinții și bonele au raportat poliției că gemenele „se furișau” pe lângă copiii din parc și adresau întrebări nepotrivite, invazive.

Surorile Modorcea au fost reținute de Poliția din Miami

O bonă a povestit chiar un episod tulburător: una dintre surori ar fi încercat să împletească părul unui copil și să îl fotografieze, gesturi complet diferite de imaginea fetelor care, odinioară, cucereau publicul pe scenă.

Cu atât mai surprinzător este faptul că cele două surori provin dintr-o familie de intelectuali. Tatăl lor, Grid Modorcea, este o figură recunoscută în lumea literară, stabilit de mulți ani în New York. În corespondențele sale, Grid Modorcea descria cartierul Yorkville, unde locuiește familia, ca pe un loc liniștit, dominat de oameni în vârstă, cu tradiții și cultură – un colț elegant și sigur al Upper East Side-ului.

„Yorkville este una dintre cele mai selecte zone ale Manhattan-ului. Aici trăiesc, majoritar, persoane în vârstă, între 80 și 100 de ani, reprezentând burghezia americană. Mulți dintre locuitori, majoritar evrei, sunt considerați printre pionierii Americii. Este o zonă liniștită, cu Parcul Carl Schurz îngrijit și numeroase evenimente culturale”, scria Grid Modorcea într-o corespondență literară.

×