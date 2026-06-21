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La un pas de tragedie! Două copile de 9 și 11 ani s-au electrocutat într-un ștrand din Băile Felix

De: Anca Chihaie 21/06/2026 | 23:42
La un pas de tragedie! Două copile de 9 și 11 ani s-au electrocutat într-un ștrand din Băile Felix
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Un incident grav petrecut duminică după-amiază într-un ștrand din stațiunea Băile Felix a pus pe jar autoritățile, după ce două fete, în vârstă de 9 și 11 ani, au fost electrocutate în zona destinată jocurilor de divertisment. Cele două minore au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital pentru investigații, în timp ce polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii evenimentului.

Totul s-ar fi petrecut într-un spațiu amenajat cu aparate de agrement, unde se afla și un simulator de motocicletă care funcționa pe bază de fise. Fata de 9 ani, aflată împreună cu familia la ștrand, a urcat pe aparat pentru a-l utiliza, însă în timpul folosirii acestuia ar fi fost electrocutată. Primele date indică faptul că minora a suferit un șoc electric la nivelul unei mâini, moment în care nu a mai reușit să se desprindă imediat de aparat.

Două copile de 9 și 11 ani s-au electrocutat într-un ștrand

Observând că fetița întâmpină dificultăți, o altă minoră, în vârstă de 11 ani, a intervenit pentru a-i acorda ajutor. În încercarea de a o coborî de pe simulator, și aceasta ar fi fost afectată de curentul electric. La scurt timp după incident, fata de 9 ani a căzut de pe aparat, iar persoanele aflate în apropiere au intervenit pentru a le acorda primul ajutor și au alertat serviciile de urgență.

La fața locului au fost trimise echipaje de poliție și personal medical, care au evaluat starea celor două copii. După acordarea primelor îngrijiri, fetele au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și monitorizare medicală, medicii urmând să stabilească dacă șocurile electrice au produs alte leziuni care nu sunt vizibile imediat după incident.

”La data de 21 iunie a.c., la ora 18.13, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor a fost sesizat, prin S.N.U.A.U. 112, că două persoane s-ar fi electrocutat în incinta unui ştrand din staţiunea Băile Felix, judeţul Bihor. La faţa locului s-au deplasat cu operativitate poliţiştii din cadrul Poliţiei Staţiunii Băile Felix, care au identificat persoanele ca fiind două minore, de 9, respectiv 11 ani, ambele din municipiul Oradea, judeţul Bihor”, a transmis ISU Bihor.

Anchetatorii au început verificările imediat după producerea evenimentului, încercând să stabilească dacă simulatorul prezenta defecțiuni tehnice sau dacă existau probleme la instalația electrică ce îl alimenta. De asemenea, sunt analizate condițiile în care aparatul era exploatat, precum și dacă acesta beneficia de toate verificările tehnice și de siguranță prevăzute de legislația în vigoare.

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