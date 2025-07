Larisa Uță a dat-o în judecată pe soția lui Alin Oprea. Ce acuzații îi aduce Medanei: ”Voi cere și daune morale!”

Tensiunile în familia lui Alin Oprea continuă în instanță. De data aceasta, războiul se dă între fost soția și femeia alături de care are doi copii, Larisa Uță, și actuala soție, Medana. Cea din urmă a fost dată în judecată de fosta parteneră a artistului.

Divorțul dintre Alin Oprea și Larisa Uță s-ar fi produs în momentul în care fosta soție a artistului ar fi descoperit că soțul ei o înșeală. Ce doi au fost căsătoriți timp de 23 de ani și au împreună doi copii. La vremea respectivă, aceasta susținea că i-a găsit artistului în telefon imagini compromițătoare cu o altă femeie. Ulterior, ea a cerut divorțul, divorț urmat de o seri de procese și acuzații dure în spațiul public. La rândul său, Alin Oprea și-a acuzat fosta soție de infidelitate.

Larisa Uță a dat-o în judecată pe Medana, soția lui Alin Oprea

Invitată în platoul emisiunii ”Viața fără filtru”, Larisa Uță a dezvăluit că singura modalitate prin care poate să își facă dreptate este în sala de judecată. Fosta soție a artistului susține că îi va cere Medanei daune morale.

„Dacă ați văzut-o pe portal, înseamnă că e adevărat, nu? Voi știți că eu nu am dat nicio declarație în ăștia 5 ani. Sunt oameni care vorbesc despre mine și despre copiii mei, oameni care nu au vorbit niciodată cu mine, cu noi, în viața lor. Felul meu de a mă apăra este să îi dau în judecată. Până acum 4 ani nu am avut niciun proces. (…) Acum am o mulțime.

Este singura mea metodă de a mă apăra.(…) Oamenii vorbesc despre mine și despre copiii mei, în condițiile în care noi nu am vorbit niciodată despre ei. Sigurul meu mod de a mă apăra este să îi dau în judecată. Dacă justiția consideră că este normal ceea ce fac aceste persoane, atunci asta e. Sigur că voi cere și daune morale, așa funcționează.”, a declarat Larisa Uță la Viața fără filtru

După patru ani de la divorțul de Alina Oprea, în luna aprilie, Medana, actuala parteneră a lui Alin Oprea, a aflat că a fost dată în judecată de Larisa Uță, fosta soția a artistului. În apărarea sa și a partenelui ei, Medana, actuala soția a lui Alin Oprea, i-a declarat război Larisei Uță.

Aceasta a răbufnit și și-a spus și partea sa de adevăr, susținând că rivala sa face anumite declarații scoase din context, dar și că nu este o persoană asumată – în legătură cu lucrurile pe care ea le-a făcut în timpul căsniciei cu artistul.

„Eu cred că noi, oamenii, ar trebui să fim asumați. În momentul în care tu vorbești despre actualul tău soț și ești foarte afectată și foarte rănită că ai fost înșelată, de ce omiți să spui, când ești întrebată, și lucrurile pe care le-ai făcut tu? Adică ceea ce nu îți convine ștergi cu buretele și ai nevoie de amnezie, iar când vine vorba de acuze îți amintești totul cu lux de amănunte.”, a spus Medana în cadrul podcastului În Oglindă.

