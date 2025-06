Lavinia Petrea, știrista PRO TV, și procurorul Romulus Varga împlinesc 11 ani de căsătorie! Urmează… escapada: ”Sigur mergem, pentru că…”

Prezentatoarea știrilor Pro TV Lavinia Petrea și procurorul Romulus Varga împlinesc luna aceasta 11 ani de la nuntă. Cei doi au convenit să facă separat cununia civilă de cea religioasă, tocmai pentru a avea două date diferite de sărbătorit. A fost dragoste la prima vedere într-o întâlnire în scop profesional, iar astăzi familia lor este completă alături de cei 3 moștenitori: Mathias, Klara și Karin. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, știrista ne-a povestit despre emoționanta cerere în căsătorie și forma atipică a verighetelor, de care s-a ocupat în detaliu soțul ei, precum și motivul pentru care aniversarea zilei lor de nuntă va fi decalată.

Lavinia Petrea și Romulus Varga sunt doi oameni de carieră, care își prioritizează viața de familie. Prin urmare, cuplul nu va lipsi de la serbările de final de an ale copiilor, amânând astfel escapada romantică de ziua lor de nuntă.

Lavinia Petrea: “Sigur mergem, pentru că avem nevoie și de zilele astea doar în doi”

CANCAN.RO: Urmează o escapadă în 2 în iunie? Câți ani împliniți de la căsătorie, de la nuntă?

Lavinia Petrea: 11 se împlinesc. Nu am discutat încă. Tocmai am avut recent câteva zile doar pentru noi. Cu siguranță vor fi. Nu știu dacă chiar atunci, pentru că în acel weekend, Mathias termină clasa a IV-a și va avea un fel de banchet. Va fi o zi specială alături de colegi, de învățător și aș vrea să fim cu el în weekendul acela. Dar sigur, sigur mergem, pentru că avem nevoie și de zilele astea doar în doi.

Citește și: Prezentatoarea Pro TV Lavinia Petrea rupe tăcerea! Ce se întâmplă în căsnicia ei + Poze nemaivăzute de la nuntă

Lavinia Petrea: “Inelul de logodnă a fost desenat de soțul meu împreună cu bijutierul care l-a realizat”

CANCAN.RO: Pentru că tot suntem la un eveniment cu bijuterii. Vreau să știu care este bijuteria ta de suflet.

Lavinia Petrea: Singura bijuterie de suflet, să zic așa, și care are și o poveste este cea care ne leagă pe amândoi. De fapt este vorba despre inelul de logodnă. Acesta este inelul de logodnă, a fost desenat de soțul meu împreună cu bijutierul care l-a realizat. Vergheta vine în completarea inelului de logodnă, iar verigheta soțului este a treia piesă care întregește această bijuterie formând un tot. Și nu are nici o formă clasică, m-am temut că poate nu o să mă obișnuiesc cu forma aceasta, dar nu mă deranjează deloc.

CANCAN.RO: A fost o surpriză totală sau te-a consultat să vadă gusturile?

Lavinia Petrea: El mă cunoștea și fiecare element spune că reprezintă ceva din personalitatea mea. A fost o surpriză în sensul că eu nu am știut absolut nimic și chiar s-a gândit dacă va nimeri măsura, dar da, a fost în regulă totul.

CANCAN.RO: Cererea în căsătorie s-a lăsat și cu lacrimi de bucurie? Cred că ai fost foarte emoționată la cum te știu.

Lavinia Petrea: Așa este, da și n-aveam cum să fiu altfel. Eram amândoi atât de îndrăgostiți și fericiți și mă bucur să pot spune că suntem în continuare și așa să fim mereu.

Lavinia Petrea: “Am încercat să nu le umplu programul cu activități pe care mi-aș dori eu să le facă”

CANCAN.RO. În ceea ce privește copiii, veți încheia anul școlar cu o piesă de teatru?

Lavinia Petrea: A fost așa, dar preferințele lor se schimbă foarte mult. Klara nu și-a mai dorit, deși este talentată, spun eu, și în continuare cu ușurință fantastică, reține versuri, ea cântă toată ziua, dar nu și-a dorit să mai continue și i-am respectat decizia. Și-ar dori să se apuce de canto, dar mai așteptăm puțin. Vârsta de 10 ani ni s-a recomandat că ar fi cea mai potrivită pentru ea, are 8 ani, dar ne cântă toată ziua. Și am încercat să nu le umplu programul cu activități pe care mi-aș dori eu să le facă. Și pasiunile lor tot s-au schimbat, au vrut pictură, au vrut în înot. Ok, înot încă fac și țin foarte mult să facă mișcare și mă bucur că sunt interesați să facă mișcare, dar activitățile vreau să le facă, în primul rând, pentru ei, nu pentru mine.

Foto: Instagram

Citește și: Clipe cumplite trăite de Lavinia Petrea, de la Pro TV: „Doi medici mi-au spus că totul s-a terminat”. Suferința teribilă prin care a trecut știrista

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.