Le face praf pe concurentele de la Insula Iubirii! ”Ella e ultima femeie! Râs! Nu are mamă?” Bianca și Maria tremură!

Meko dă de pământ cu toate concurentele de la Insula Iubirii! Luptătorul din RXF nu iartă pe nimeni şi le critică aspru pe acestea, fără cenzură. La CANCAN pe Insulă, tatăl lui Selim The Kid tună şi fulgeră la adresa Ellei, care l-a înşelat pe Andrei cu Teo, şi o pune la punct pe Bianca, partenera lui Marian, care s-a apropiat vizibil de Mattia.

În noua noastră emisiune, CANCAN pe Insulă, care poate fi urmărită pe Youtube și Facebook în fiecare marți, miercuri și joi, de la ora 19:00, foștii concurenți, vechile ispite şi mulţi alţi invitaţi vin să comenteze noul sezon. Așadar, nu ratați cel mai recent episod de AICI.

Cel mai recent invitat este Meko, tatăl lui Selim The Kid. Luptătorul din RXF nu iartă pe nimeni şi dă de pământ cu toate fetele care au călcat strâmb la televizor. De la Ella, care a întreţinut relaţii intime de mai multe ori în toaletă, la Maria, care i-a trimis bileţele de dragoste ispitei Cătălin, sportivul le pune la respect pe toate!

Dezgustat peste măsură de comportamentul fetelor care au venit cuplate în emisiune, dar au comis-o grav cu ispitele, Meko îşi spune părerea, fără pic de cenzură.

„Mi se pare că este ultima. Nu are scrupule. Deja nu îl mai cunoaşte pe bărbatul ei. Nu ai cum să spui decât că este ultima femeie. A făcut ceva repetat. Şi-au găsit ei locul acolo, în baie… A făcut-o de trei ori, pentru că vrea să se afirme la televizor. Nu există că este prea îndrăgostită de Teo. Nu spun că nu există acolo nişte lucruri, o chimie, ceva, nu ştie nimeni, dar acest fapt repetat, să nu ai scrupule…

Putea să cadă o dată în plasă şi să aibă remuşcări, dar repetitiv, repetitiv, repetitiv… Este o problemă mare! Fata nu mai are scrupule. Vrea să ajungă în vârf prin metode de genul şi crede că este ok.

Nu există să fi fost iertată dacă se întâmpla nici măcar o singură dată! Nu! O bagi la verificare şi are kilometri mai mulţi! Asta este realitatea„, a spus Meko despre Ella, tânăra care a întreţinut relaţii intime în toaletă.

„Îmi e scârbă de femeile acestea”

Ba mai mult, Meko crede că Ella şi Teo nu vor rămâne împreună după finalizarea emisiunii, pe motiv că ispita poate fi următorul bărbat înşelat de către concurenta care a uimit România.

„Ce să îi placă lui Teo la Ella? El ar fi următorul. Dacă ea, cu nunta pusă, se culcă cu altul la televizor, nu e femeie! Mâine i s-ar întâmpla şi lui. Asta este ea! Pe o femeie care nu are scrupule nu o ponderezi, nu o linişteşti şi nu o schimbi. Se schimbă ea la 50 de ani şi poate nici atunci. Teo doar îşi face treaba şi bine face! Andrei cred că ştia cum este. Eu nu cred că ea e la prima abatere. Nu ai cum să o aplauzi pe nevasta ta văzând asta. Mie îmi e scârbă de femeile acestea. Teo nu are cum să rămână cu ea”, a adăugat sportivul din RXF.

Asta nu este tot! Tot la CANCAN pe Insulă, Meko spune cu cine ar participa la emsiiunea Antenei 1, cum se pregăteşte pentru lupta cu Neveu şi le pune la punct pe restul concurentelor din Thailanda. Ce a putut spune despre Bianca şi Maria aflaţi doar AICI.

NU RATA: CANCAN pe Insulă, o nouă emisiune, de marți până joi, de la 19:00! Vechii concurenți analizează noul sezon și nu iartă nimic! Unde poate fi urmărit noul format!