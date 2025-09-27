Legătura neștiută dintre Ioana Popescu și Ilie Dumitrescu, dezvăluită cu câteva ore înainte ca jurnalista să moară: ”Din 1998...”

Doliu în presa românească. Ioana Popescu, jurnalista cunoscută pentru declarațiile ei spumoase și pentru atitudinea nonconformistă, s-a stins din viață la doar 45 de ani. Vestea tragică a căzut ca un fulger peste apropiați și peste lumea media, mai ales că în ultimele zile Ioana recunoștea că nu se simțea bine și chiar intenționa să se interneze la spital.

Supranumită „devoratoarea de fotbaliști”, Ioana a fost mereu în centrul atenției, iar viața ei a fost presărată de povești spectaculoase, unele spuse chiar de ea, fără menajamente.

Legătura neștiută dintre Ioana Popescu și Ilie Dumitrescu

Cu doar câteva zile înainte de tragedie, jurnalista a revenit online cu un mesaj dur despre accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu. Atunci, Ioana a dezvăluit și o legătură mai veche, absolut necunoscută publicului larg: relația ei profesională cu Ilie, care datează încă din 1998.

„Îl știu pe tatăl lui din 1998, de când lucram la Ziua și la suplimentele ziarului. Surorile Moroianu mă trimiteau să fac interviuri cu fotbaliști și antrenori. Așa i-am cunoscut pe Lucescu, Dănuț Lupu, Lăcătuș, Borcea și, bineînțeles, pe Ilie Dumitrescu. Țin minte că Ilie îmi spunea atunci că abia își revenise după o accidentare la genunchi, era un pic abătut pentru că nu era în forma dorită, dar continua să se antreneze cu ambiție. Își dorea să revină în forță. Țin minte și că avea o iubită manechin foarte frumoasă, care venea des la redacția noastră din Câmpineanu”, a mărturisit Ioana într-o postare.

Tot acolo, jurnalista și-a spus părerea tranșantă despre incidentul în care Toto Dumitrescu a fost implicat, criticând faptul că acesta a fugit de la locul accidentului.

„Când ai tot, ce-ți mai trebuie droguri, fie înainte, fie după accident? Nu îi acord nicio scuză. Din partea mea, dacă aș fi judecătoare, i-aș da un an cu executare”, a scris Ioana.

Din păcate, aceste rânduri au rămas printre ultimele publice ale sale. O mărturisire amară, dar și un fragment de istorie personală, care scoate la lumină legătura ei de peste două decenii cu fostul mare internațional Ilie Dumitrescu.

CITEȘTE ȘI:

Iubitul Ioanei Popescu, devastat de durere! Mesajul SFÂȘIETOR postat după moartea jurnalistei: ”Dumnezeu mi te-a luat înainte să te cer de soție”

Cine a salvat-o pe Ioana Popescu de la moarte, de 3 ori. Jurnalista a făcut dezvăluirea în urmă cu 6 luni: ”Pusesem ceva la foc și…”