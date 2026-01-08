Acasă » Știri » Leopardu’, dat afară de la Desafio? Cum a încălcat regulamentul show-ului de la Pro TV

Leopardu', dat afară de la Desafio? Cum a încălcat regulamentul show-ului de la Pro TV
Tensiunile ating cote alarmante la Desafio: Aventura, unde Leopardu’, pe numele său real Lucian Vasile, a fost implicat în mai multe conflicte cu ceilalți colegi. Comportamentul acestuia ar putea avea consecințe serioase asupra parcursului său în competiția de la Pro TV. 

Condițiile dificile din junglă fac ca tensiunea să crească între concurenți. Leopardu’, care face parte din echipa Visătorilor, a fost implicat în mai multe scandaluri și riscă să fie sancționat de către Pro TV. Cel mai recent incident a avut loc chiar înainte de începerea duelului dintre Alina și Nicoleta, când Leopardu’ și Babasha s-au luat la ceartă sub privirile celorlalți concurenți.

Totul ar fi pornit de la o glumă făcută de Babasha la adresa colegului său, glumă care nu a fost deloc bine primită. Reacția lui Leopardu’ a fost una vehementă, iar schimbul de replici a degenerat rapid, cei doi aruncându-și cuvinte dure. Situația a fost atât de tensionată încât ceilalți concurenți au fost nevoiți să intervină pentru a-i calma.

Babasha: Băi, dă-i aia lu’ sor-ta înapoi.

Leopardu’: Sor-mea? Dar tu ce cauți aici?

Babasha: Păi eu câștig, viața mea.

Leopardu’: Mânca-ți-aș gura ta.

Babasha: Eu câștig, viața mea.

Leopardu’: În starea ta, rămâneam acasă. Mă atac foarte, foarte rău când se leagă cineva de familia mea. Putea să spună „De unde ai luat aia? De la fete sau ceva de genul?” Să o întoarcă, altceva. Băi, nu mă interesează, din gura ta nu trebuie să mai aud niciodată așa ceva, ai înțeles?

Babasha: Dacă faci așa, mă impresionezi cu ceva?

Leopardu’: Nu, du-te la restaurante și cântă, lasă-mă pe mine și zici de treaba ta, ai înțeles?, este o parte dintre dialogul celor doi. Pentru a ce cuvinte dure și-au aruncat concurenții, DETALII AICI.

Acesta nu este însă primul derapaj al lui Lucian Vasile. Anterior, Leopardu’ a fost implicat într-un conflict și cu Dumbo, după ce acesta l-ar fi jignit. Și în acel caz, concurentul a avut un comportament agresiv, atitudine ce contravine regulamentului competiției.

Având în vedere recidiva și gravitatea incidentelor, nu este exclus ca Leopardu’ să devină primul concurent descalificat din competiție. Cu toate acestea, până în acest moment, producătorii nu au luat nicio decizie oficială, iar el poate fi în continuare urmărit pe micile ecrane, alături de echipa Visătorilor.

Leopardu: Mă înjuri de ce vrei tu. Nu te lua de mama că mama e ochii mei din cap. Înjură-mp de ce vrei, dar nu de mama. M-ai auzit pe mine că ți-am zis ceva de mama?
Dumbo: E la nervi și tu trebuie să înțelegi că la nervi am zis. E la nervi. Suntem sportivi și știm că la nervi se zic multe.
Leopardu: Nu mă iau nici de tine, nici de ăsta dacă te iei de mine, că eu sunt aici. Dar nu te lua de mama. Mi se pre de prost gust ceea ce a zis Dumbo.

CITEȘTE ȘI: Motivul pentru care Dumbo a decis să participe la Desafio: Aventura: „Soția mea a făcut un infarct și…”

S-au încins spiritele la Desafio: Aventura! Nicolae Lupșor și Ian și-au aruncat cuvinte grele: ”Explodez!”

