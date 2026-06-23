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Liam Payne i-a lăsat fiului său o avere uriașă. Moștenitorul are doar 9 ani

De: Elisa Tîrgovățu 23/06/2026 | 20:43
Liam Payne i-a lăsat fiului său o avere uriașă. Moștenitorul are doar 9 ani
Liam Payne i-a lăsat fiului său o avere uriașă. Moștenitorul are doar 9 ani / Sursa foto: Social media
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Bear Grey Payne, fiul în vârstă de 9 ani al regretatului artist Liam Payne și al cântăreței Cheryl Cole, a devenit moștenitorul legal al averii lăsate de tatăl său. După decesul fostului membru One Direction, toate bunurile acestuia au fost transferate către singurul său copil.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, o parte din fonduri poate fi folosită în beneficiul minorului încă de acum. Însă cea mai mare parte a averii va rămâne protejată într-un cont special până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Averea impresionantă pe care a moștenit-o Bear Payne

Valoarea totală a moștenirii este estimată la peste 29 de milioane de dolari, transformându-l pe Bear Grey Payne în unicul beneficiar al averii impresionante acumulate de Liam Payne de-a lungul carierei sale în muzică și divertisment.

De-a lungul anilor, Liam Payne a vorbit în repetate rânduri despre legătura specială pe care o avea cu fiul său. Artistul mărturisea că rolul de părinte vine cu provocări, însă nimic nu se compara cu bucuria petrecută alături de Bear.

Fostul membru One Direction povestea cu drag despre clipele petrecute acasă, când se transforma în partenerul de joacă al băiatului său, iar împreună inventau aventuri inspirate de universul supereroilor. Pentru Liam, acele momente simple reprezentau unele dintre cele mai prețioase amintiri din viața sa.

Sursa foto: Social media

Liam Payne s-a stins din viață în 2024

Celebrul artist și-a pierdut viața pe 16 octombrie 2024, la doar 31 de ani, în urma unei căderi de la balconul unui hotel din Argentina. Vestea a șocat milioane de fani din întreaga lume și a generat un val de reacții emoționante din partea celor care l-au admirat de-a lungul carierei.

După deschiderea investigației, autoritățile argentiniene au formulat acuzații împotriva mai multor persoane. Printre acestea se numără și angajați ai hotelului și membri ai cercului apropiat al artistului. Aceștia sunt suspectați că ar fi avut un rol în furnizarea unor substanțe interzise înaintea incidentului fatal.

Cu mult înainte de acest moment tragic, Liam Payne discutase despre dificultățile cu care s-a confruntat de-a lungul anilor. Artistul le-a vorbit fanilor despre problemele sale de sănătate, dar și despre dorința de a-și schimba stilul de viață și de a adopta obiceiuri mai sănătoase.

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