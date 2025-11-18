Liev Schreiber, dus de urgență la spital în New York. Actorul are dureri cumplite

Clipe grele pentru Liev Schreiber! Actorul celebru pentru producții ca „Scream” și „Ray Donovan” a ajuns de urgență la un spital din New York și a stat internat o noapte. Durerile cumplite l-au determinat să ia această decizie. Ce s-a întâmplat, dar și ce spun doctorii? Află toate detaliile în articol!

Liev Schreiber a acuzat dureri care l-au trimis direct pe mâinile medicilor. Totul s-a petrecut duminică, 16 noiembrie 2025. După niște dureri severe de cap, celebrul actor în vârstă de 58 de ani s-a prezentat de urgență în unitatea medicală, la recomandarea medicului, pentru a afla ce îi cauzează aceste stări.

Liev Schreiber, internat de urgență

Liev Schreiber a stat pe parcursul întregii nopți de duminică spre luni la urgențe și a fost supus unei serii de examinări care să clarifice durerile cumplite prin care actorul a trecut. Momentan, nu este cunoscută cauza durerilor celebrului actor, dar medicii spun că acesta poate merge, vorbi și își poate folosi membrele fără probleme. Liev Schreiber a primit acordul de a se întoarce la muncă la o zi după ce a stat internat, semn că starea lui este una bună, deși medicii sunt încă rezervați în punerea unui diagnostic.

„Din precauţie, Liev a fost internat în spital pentru investigaţii şi, în această după-amiază, a primit permisiunea de a se întoarce la muncă”, a declarat reprezentantul său într-un comunicat transmis de presa internațională.

Liev Schreiber a devenit cunoscut mai ales pentru rolurile sale din „Scream”, „Spotlight”, „Ray Donovan” și „X-Men”. Actorul a jucat alături de Nicole Kidman în anul 2024 în serialul Netflix „The Perfect Couple”.

