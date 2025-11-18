Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Liev Schreiber, dus de urgență la spital în New York. Actorul are dureri cumplite

Liev Schreiber, dus de urgență la spital în New York. Actorul are dureri cumplite

De: Denisa Iordache 18/11/2025 | 22:13
Liev Schreiber, dus de urgență la spital în New York. Actorul are dureri cumplite
Liev Schreiber, dus de urgență la spital în New York. Sursă: Profimedia

Clipe grele pentru Liev Schreiber! Actorul celebru pentru producții ca „Scream” și „Ray Donovan” a ajuns de urgență la un spital din New York și a stat internat o noapte. Durerile cumplite l-au determinat să ia această decizie. Ce s-a întâmplat, dar și ce spun doctorii? Află toate detaliile în articol!

Liev Schreiber a acuzat dureri care l-au trimis direct pe mâinile medicilor. Totul s-a petrecut duminică, 16 noiembrie 2025. După niște dureri severe de cap, celebrul actor în vârstă de 58 de ani s-a prezentat de urgență în unitatea medicală, la recomandarea medicului, pentru a afla ce îi cauzează aceste stări.

Liev Schreiber, internat de urgență

Liev Schreiber a stat pe parcursul întregii nopți de duminică spre luni la urgențe și a fost supus unei serii de examinări care să clarifice durerile cumplite prin care actorul a trecut. Momentan, nu este cunoscută cauza durerilor celebrului actor, dar medicii spun că acesta poate merge, vorbi și își poate folosi membrele fără probleme. Liev Schreiber a primit acordul de a se întoarce la muncă la o zi după ce a stat internat, semn că starea lui este una bună, deși medicii sunt încă rezervați în punerea unui diagnostic.

„Din precauţie, Liev a fost internat în spital pentru investigaţii şi, în această după-amiază, a primit permisiunea de a se întoarce la muncă”, a declarat reprezentantul său într-un comunicat transmis de presa internațională.

Turistă din Italia, revoltată de cât costă o cafea în București: „La revedere, România, nu mă mai întorc niciodată”
Turistă din Italia, revoltată de cât costă o cafea în București: „La revedere,...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Liev Schreiber a devenit cunoscut mai ales pentru rolurile sale din „Scream”, „Spotlight”, „Ray Donovan” și „X-Men”. Actorul a jucat alături de Nicole Kidman în anul 2024 în serialul Netflix „The Perfect Couple”.

CITEȘTE ȘI:

Iulia Vântur a cântat colinde pentru Papa Leon XIV! Cum a ajuns românca noastră să aibă această onoare

Casa lui Tekashi 6ix9ine a fost invadată de bărbați înarmați! Mama artistului care a cântat la ‘Beach, Please!’, ținută cu forța

Tags:
Iți recomandăm
Gemenele Kessler au murit. Au optat pentru sinuciderea asistată, la vârsta de 89 de ani
Showbiz internațional
Gemenele Kessler au murit. Au optat pentru sinuciderea asistată, la vârsta de 89 de ani
Casa lui Tekashi 6ix9ine a fost invadată de bărbați înarmați! Mama artistului care a cântat la ‘Beach, Please!’, ținută cu forța
Showbiz internațional
Casa lui Tekashi 6ix9ine a fost invadată de bărbați înarmați! Mama artistului care a cântat la ‘Beach, Please!’,…
Horoscop 19 noiembrie 2025: Direcții noi pentru Leu și Săgetător, și echilibru pentru Balanță și Gemeni
Mediafax
Horoscop 19 noiembrie 2025: Direcții noi pentru Leu și Săgetător, și echilibru pentru...
Trucul care te poate ajuta să ai facturi mai mici la căldură. Iată ce trebuie să faci în sezonul rece
Gandul.ro
Trucul care te poate ajuta să ai facturi mai mici la căldură. Iată...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Scene șocante la Târgul de Crăciun din Craiova. Două femei s-au luat la bătaie în mijlocul mulțimii: „Deja se simte spiritul sărbătorilor!”
Adevarul
Scene șocante la Târgul de Crăciun din Craiova. Două femei s-au luat la...
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă
Digi24
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și...
Beat și cu permisul suspendat, un băcăuan a făcut prăpăd pe șosea
Mediafax
Beat și cu permisul suspendat, un băcăuan a făcut prăpăd pe șosea
Parteneri
Actrița Alina Plugaru s-a retras definitiv din viața publică. E ireal cum a ajuns să arate! Din ce își câștigă banii?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Actrița Alina Plugaru s-a retras definitiv din viața publică. E ireal cum a ajuns să...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner
Click.ro
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la...
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
Digi 24
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
Donald Trump a acceptat să adopte „sancțiuni distrugătoare” împotriva Rusiei. Ce măsuri va lua Casa Albă
Digi24
Donald Trump a acceptat să adopte „sancțiuni distrugătoare” împotriva Rusiei. Ce măsuri va lua Casa...
Rivalul chinez al lui Cybertruck circulă deja în România - VIDEO
Promotor.ro
Rivalul chinez al lui Cybertruck circulă deja în România - VIDEO
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
go4it.ro
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
Care este cel mai rece loc de pe Pământ? Nu este cel la care te gândești
Descopera.ro
Care este cel mai rece loc de pe Pământ? Nu este cel la care te...
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Go4Games
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Trucul care te poate ajuta să ai facturi mai mici la căldură. Iată ce trebuie să faci în sezonul rece
Gandul.ro
Trucul care te poate ajuta să ai facturi mai mici la căldură. Iată ce trebuie...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Atenție! Urmează imagini absolut banale! Dorian Popa la bustul gol, cu Rolls-ul „parcat artistic” ...
Atenție! Urmează imagini absolut banale! Dorian Popa la bustul gol, cu Rolls-ul „parcat artistic” pe trecere
Patroana Crystal Dental iese din clinică cu un dosar suspect și fața brăzdată de plâns! Imagini ...
Patroana Crystal Dental iese din clinică cu un dosar suspect și fața brăzdată de plâns! Imagini în premieră după tragedie
Atmosferă tensionată la masa juraților de la Antena 1. Irina Fodor face dezvăluiri neașteptate despre ...
Atmosferă tensionată la masa juraților de la Antena 1. Irina Fodor face dezvăluiri neașteptate despre cei patru chefi
Jador a dat jumătate de milion pe un teren. Pentru moment casa lipsește
Jador a dat jumătate de milion pe un teren. Pentru moment casa lipsește
Cine este iubitul Deei Maxer, de fapt, și cu ce se ocupă. Prima imagine cu chipul lui
Cine este iubitul Deei Maxer, de fapt, și cu ce se ocupă. Prima imagine cu chipul lui
Apare un nou post TV în România! Ce producții autohtone va difuza
Apare un nou post TV în România! Ce producții autohtone va difuza
Vezi toate știrile
×