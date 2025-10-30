Acasă » Știri » Lili Sandu, schimbare radicală de look! Prezentatoarea de la Vorbește lumea și-a surprins fanii

Lili Sandu, schimbare radicală de look! Prezentatoarea de la Vorbește lumea și-a surprins fanii

De: Denisa Iordache 30/10/2025 | 20:23
Lili Sandu, schimbare radicală de look! Prezentatoarea de la Vorbește lumea și-a surprins fanii
Lili Sandu/ sursă foto: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Lili Sandu și-a luat prin surprindere fanii! Vedeta s-a afișat cu un look complet schimbat, așa cum nu a mai apărut niciodată. Despre ce schimbare radicală este vorba? Află mai multe detalii în articol!

Lili Sandu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezențe din showbiz. În cea mai recentă apariție televizată, artista a luat prin surprindere pe toată lumea cu noul look pe care l-a afișat.

Lili Sandu s-a afișat cu un look radical schimbat

Ei bine, nu vă mai ținem în suspans. Este vorba despre coafura ei! Lili Sandu a apărut cu părul tuns scurt, într-un bob, dar care îi scoate foarte bine în evidență trăsăturile feței și o prinde. Totuși, este vorba despre o perucă, și nu despre o schimbare radicală la care vedeta a apelat. În cadrul emisiunii Vorbește Lumea, Lili Sandu a purtat o perucă neagră, lucioasă și care era atât de bine pusă, încât toată lumea a crezut că este părul ei real.

Pentru că a fost încântată de acest look, Lili Sandu a luat în considerare o astfel de schimbare radicală, dar nu înainte de a se consulta cu fanii. Vedeta a postat pe Instagram un filmuleț în care îi întreabă clar pe aceștia dacă să se tundă sau nu, oferindu-le două variante de răspuns: „Oh, daaa!” și „Nici să nu te gândești să te tunzi!”. Cel mai probabil, în funcție de tabăra care câștigă poll-ul, vedeta va lua o decizie. Rămâne de văzut dacă se va tunde bob sau va rămâne la părul ei lung și frumos.

Zodia care se va împăca, în noiembrie, cu fostul partener de viață. Neti Sandu: „A doua șansă în dragoste”
Zodia care se va împăca, în noiembrie, cu fostul partener de viață. Neti...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...
Lili Sandu și-a întrebat fanii dacă să își schimbe look-ul. Sursă foto: Instagram

CITEȘTE ȘI:

Lili Sandu și Silviu Țolu plănuiesc nunta? Ce spune prezentatoarea de la „Vorbește Lumea” despre marele eveniment

S-a căsătorit Lili Sandu în secret? Prezentatoarea “Vorbește lumea” a dat cărțile pe față: “Nu sunt adepta nunților foarte mari!”

Tags:
Iți recomandăm
Tragedie în lumea muzicii! Celebra artistă a murit la doar 42 de ani
Știri
Tragedie în lumea muzicii! Celebra artistă a murit la doar 42 de ani
Laura Vicol, mesaj BIZAR după scandalul Nordis: ”Aroganța afișată este doar pentru îmbuibații cu venin”
Știri
Laura Vicol, mesaj BIZAR după scandalul Nordis: ”Aroganța afișată este doar pentru îmbuibații cu venin”
Fostul soț al cântăreței Andreea Bălan își anunță intenția de a candida la Primăria Capitalei
Mediafax
Fostul soț al cântăreței Andreea Bălan își anunță intenția de a candida la...
Cea mai lungă călătorie cu trenul pe care o poți face. 8.700 km și 13 țări. Câte zile durează
Gandul.ro
Cea mai lungă călătorie cu trenul pe care o poți face. 8.700 km...
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc...
Kamala Harris, despre relația „complicată” cu Joe Biden: „M-a dezamăgit profund”
Adevarul
Kamala Harris, despre relația „complicată” cu Joe Biden: „M-a dezamăgit profund”
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”
Digi24
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe...
Zece ani de la tragedia din Colectiv: Marș de comemorare organizat în București
Mediafax
Zece ani de la tragedia din Colectiv: Marș de comemorare organizat în București
Parteneri
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de...
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
Click.ro
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS...
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au fost „teste nucleare”
Digi 24
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au fost „teste nucleare”
„Rece și distantă”. După 40 de ani, fostul rege Juan Carlos spune adevărul despre presupusa idilă cu prințesa Diana
Digi24
„Rece și distantă”. După 40 de ani, fostul rege Juan Carlos spune adevărul despre presupusa...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
Merită sau nu? Parkside revine la Kaufland cu o ofertă care stârnește interesul
go4it.ro
Merită sau nu? Parkside revine la Kaufland cu o ofertă care stârnește interesul
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Go4Games
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Cea mai lungă călătorie cu trenul pe care o poți face. 8.700 km și 13 țări. Câte zile durează
Gandul.ro
Cea mai lungă călătorie cu trenul pe care o poți face. 8.700 km și 13...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tragedie în lumea muzicii! Celebra artistă a murit la doar 42 de ani
Tragedie în lumea muzicii! Celebra artistă a murit la doar 42 de ani
Laura Vicol, mesaj BIZAR după scandalul Nordis: ”Aroganța afișată este doar pentru îmbuibații ...
Laura Vicol, mesaj BIZAR după scandalul Nordis: ”Aroganța afișată este doar pentru îmbuibații cu venin”
Părinții Andreei Cuciuc vor să-și exhumeze fiica. Au văzut filmările din noaptea în care fiica ...
Părinții Andreei Cuciuc vor să-și exhumeze fiica. Au văzut filmările din noaptea în care fiica lor a murit și sunt șocați
Horoscop 31 octombrie 2025. Zodia pe care partenerul pune multă presiune
Horoscop 31 octombrie 2025. Zodia pe care partenerul pune multă presiune
Recunoști tânărul din imagine?! Astăzi e unul dintre cei mai apreciați artiști din România
Recunoști tânărul din imagine?! Astăzi e unul dintre cei mai apreciați artiști din România
Ce substanță au descoperit medicii legiști în corpul Ștefaniei Szabo. Acum totul e clar!
Ce substanță au descoperit medicii legiști în corpul Ștefaniei Szabo. Acum totul e clar!
Vezi toate știrile
×