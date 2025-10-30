Lili Sandu, schimbare radicală de look! Prezentatoarea de la Vorbește lumea și-a surprins fanii

Lili Sandu și-a luat prin surprindere fanii! Vedeta s-a afișat cu un look complet schimbat, așa cum nu a mai apărut niciodată. Despre ce schimbare radicală este vorba? Află mai multe detalii în articol!

Lili Sandu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezențe din showbiz. În cea mai recentă apariție televizată, artista a luat prin surprindere pe toată lumea cu noul look pe care l-a afișat.

Lili Sandu s-a afișat cu un look radical schimbat

Ei bine, nu vă mai ținem în suspans. Este vorba despre coafura ei! Lili Sandu a apărut cu părul tuns scurt, într-un bob, dar care îi scoate foarte bine în evidență trăsăturile feței și o prinde. Totuși, este vorba despre o perucă, și nu despre o schimbare radicală la care vedeta a apelat. În cadrul emisiunii Vorbește Lumea, Lili Sandu a purtat o perucă neagră, lucioasă și care era atât de bine pusă, încât toată lumea a crezut că este părul ei real.

Pentru că a fost încântată de acest look, Lili Sandu a luat în considerare o astfel de schimbare radicală, dar nu înainte de a se consulta cu fanii. Vedeta a postat pe Instagram un filmuleț în care îi întreabă clar pe aceștia dacă să se tundă sau nu, oferindu-le două variante de răspuns: „Oh, daaa!” și „Nici să nu te gândești să te tunzi!”. Cel mai probabil, în funcție de tabăra care câștigă poll-ul, vedeta va lua o decizie. Rămâne de văzut dacă se va tunde bob sau va rămâne la părul ei lung și frumos.

