Lili Sandu și Silviu Țolu plănuiesc nunta? Ce spune prezentatoarea de la „Vorbește Lumea” despre marele eveniment

Lili Sandu și Silviu Țolu, formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au împreună un băiețel, pe Thomas, în vârstă de cinci ani, iar familia este centrul universului lor. Până în prezent ei nu au ajuns în fața ofițerului de stare civilă, însă au planuri pentru marele eveniment din viața lor.

Lili Sandu și partenerul ei, Silviu Țolu, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste care durează de aproape un deceniu. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu zece ani, într-un context deosebit, care a rămas întipărit în memoria artistei. Chiar în perioada în care vedeta se întorsese din Los Angeles în România, l-a întâlnit pe Silviu în Istanbul, pe 13 iulie, dată pe care o consideră cu totul specială.

De atunci, viața lor s-a schimbat radical, iar cea mai mare bucurie a cuplului este fiul lor, Thomas, care are acum cinci ani. Lili Sandu nu ascunde faptul că maternitatea i-a adus cea mai mare împlinire și că familia formată alături de Silviu este prioritatea sa absolută.

„Acum 10 ani mă întorsesem din Los Angeles în România. Îl cunoscusem pe Silviu Țolu. Fix pe 13 iulie, când a început această emisiune, eu l-am cunoscut pe Silviu Țolu în Istanbul. Sunt chestii similare care se legă. Mă rog, o fi destinul, acum nu știu… Dar chiar așa s-a întâmplat! L-am cunoscut, după care am început o relație și a fost anul în care m-am reîntors aici”, a spus Lili Sandu pentru Libertatea.

Ce planuri au pentru nuntă Lili Sandu și Silviu Țolu

Chiar dacă fanii se așteaptă ca cei doi să facă în curând pasul cel mare, prezentatoarea emisiunii „Vorbește Lumea” mărturisește că nunta nu se află momentan pe lista priorităților. Lili Sandu recunoaște că atât ea, cât și partenerul ei au discutat despre acest eveniment, însă programul încărcat și responsabilitățile zilnice fac dificilă organizarea unei ceremonii așa cum își doresc.

Mai mult, vedeta spune că este o persoană perfecționistă și implicată, iar dacă va organiza o nuntă, vrea să fie atentă la fiecare detaliu.

„Da, știu, toată lumea vorbește de nuntă! Decât noi nu mai vorbim de nuntă. Avem în plan asta, dar nu mai este o prioritate. Adică și noi am vorbit, dar n-am avea când. Deci, efectiv, mai ales acum, de când cu emisiunea, e foarte dificil. Și eu sunt și tipicară, vreau să mă implic, adică nu vreau să găsesc pe cineva care să…”, a mai spus prezentatoarea de la „Vorbește Lumea”.

CITEȘTE ȘI: Prezentatorul de la PRO TV, presat să devină tătic! Soacra nu-i zice nimic, dar nu scapă de ”săgețile” mamei

Anda Adam – Cătălin Botezatu, relația despre care mulți au uitat. De ce a părăsit-o Bote pe concurenta de la Asia Express 2025. Ce i-a găsit în telefon