Lino Golden, primele declarații despre noua relație! Ajunge iar la altar? Ce spune despre EX-soția care nu-i dă pace: „Îmi trebuia o femeie care să aibă o ocupație, nu care înșală oameni”

Lino Golden ne-a oferit primele declarații detaliate despre noua sa iubită! După divorțul cu scandal, cântărețul și-a deschis sufletul și iubește din nou. Pentru CANCAN.RO, artistul dezvăluie cum și când și-a cunoscut actuala parteneră, ce părere are mama lui despre ea, dar și dacă se lasă sau nu afectați de comentariile fostei soții, Delia.

Divorțul dintre Lino Golden și fosta soție nu s-a încheiat chiar pe cale amiabilă, din păcate. După separare, cei doi și-au aruncat mai multe replici acide, însă, ulterior, așa cum era de așteptat, lucrurile s-au calmat și fiecare a pornit pe drumul său. În timp ce tânăra s-a cuplat cu Dr. Auday, de care s-a despărțit între timp, cântărețul a stat o perioadă single.

Recent însă, artistul și-a făcut iubită nouă, iar pentru CANCAN.RO spune totul despre domnișoara care l-a făcut să aibă din nou încredere în femei după despărțirea de fosta.

Ne-am cunoscut pe Internet, ea mi-a dat follow într-o seară, dar eu am făcut primul pas, normal, i-am răspuns la un story. La primul date, am ieșit în parc! Pe vechi, frumos! Ne-am plimbat, am ascultat muzică. Am stat până la șase dimineața în mașină și am vorbit. Am întrebat-o ce ar face dacă i-aș propune să dormim câteva ore și apoi să mergem la Brașov. Ea a zis că vrea. Am zis că e nebună ca mine. Practic, primul date a durat două zile. Totul e diferit. Tot, tot, tot! Când simți, simți! Nu am un argument exact, dar am simțit-o din prima cum e ca om și m-a dat peste cap. Eu nu aveam în plan așa ceva. Tocmai de aceea mă gândesc că avem un viitor împreună. Acum o luăm super încet, încă nu ne-am mutat împreună, face o muncă reală, a adăugat cântărețul. https://www.youtube.com/watch?v=dCm5Fo7OAe0

”Actuala nu scammuiește oameni”

Pe lângă faptul că au chimie și rezonează perfect, Lino Golden mai are și alte motive de bucurie în noua sa relație: se înțelege de minune cu părinții partenerei, pe care îi admiră nespus, și este extrem de încântat de faptul ca aceasta are o ocupație normală și muncește zilnic pentru visul ei.

Ea are 25 de ani. Este foarte simplă. Este make-up artist, are un salon cu sora și mama ei. Este foarte muncitoare. Îmi trebuia o femeie care să aibă o ocupație, nu care ”scammuiește” (”înșală”) oameni. Ne-am cunoscut deja familile. Părinții ei sunt foarte muncitori, cumsecade, m-a impresionat povestea lor mult. Este foarte important să vezi mediul în care un om a fost crescut. Ai ei se iubesc mult, am văzut multe care m-au impresionat acasă la ea. Mama a plăcut-o din prima zi. M-a și enervat un pic. I-am zis să stăm, să o cunoaștem, dar mama nu, zicea că este o fată prea cumsecade. Totul este spre bine, a specificat vedeta.

Deși mulți sunt curioși să vadă cine este noua sa iubită, cântărețul susține că aceasta nu este deloc dornică de apariții în mediul online, ci dimpotrivă. În comparație cu fostele partenere, actuala preferă intimitatea și să stea cât mai departe de ochii curioșilor.

Ei nu îi place să apară. Și-a făcut și profilul privat. Nu își dorește promovare la salon, nu are nevoie de reclamă, este de acolo de ani buni. Dacă e nevoie, clar o să o ajut să înflorească în orice business. Am mai ajutat oameni să se lanseze și acum li se pare că ei s-au inventat. trebuia să mă fac manager la câte am inventat. Toate s-au ridicat pe scandaluri cu mine. Foarte bine! Au fost deștepte și oportuniste! Bravo lor, să fie sănătoase și să le meargă bine, a spus Lino Golden, pentru CANCAN.RO.

Lino, despre fosta soție: ”Sunt doar strigăte de atenție”

Deși acum este fericit și împlinit pe deplin în noua sa relație, comentariile fostei soții din mediul online nu au dispărut. Chiar și așa, noua domnișoară din viața artistului nu este deloc deranjată de comportamentul fostei concurente de la Power Couple. Ba mai mult, ironizează atitudinea acesteia, după cum declară Lino.

Noi râdem când vedem astea. Sunt doar strigăte de atenție. Nu contează pentru nicio celulă din creierul meu ce a declarat fosta soție. Iubita mea este o femeie prea sigură pe ea. Nu s-ar lăsa niciodată atacată de așa ceva. Ea ori râde, ori face mișto. Are simțul umorului foarte dezvoltat. Asta mi-a plăcut mult, a încheiat cântărețul cu privire la Delia.

NU RATA: Lino Golden o spune în premieră, la cinci ani de la scandalul cu Alex Velea și Antonia! ”Și-au pus artiștii să mă înjure de…”

VEZI ȘI: Lino Golden face primele declarații, după separarea de Delia. Adevărul despre divorț: ”Sunt vinovat!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741. CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.