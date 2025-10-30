Acasă » Exclusiv » Lino Golden, primele declarații despre noua relație! Ajunge iar la altar? Ce spune despre EX-soția care nu-i dă pace: „Îmi trebuia o femeie care să aibă o ocupație, nu care înșală oameni”

Lino Golden, primele declarații despre noua relație! Ajunge iar la altar? Ce spune despre EX-soția care nu-i dă pace: „Îmi trebuia o femeie care să aibă o ocupație, nu care înșală oameni”

De: Bianca Drăgan 30/10/2025 | 23:40
Lino Golden, primele declarații despre noua relație! Ajunge iar la altar? Ce spune despre EX-soția care nu-i dă pace: „Îmi trebuia o femeie care să aibă o ocupație, nu care înșală oameni”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Lino Golden ne-a oferit primele declarații detaliate despre noua sa iubită! După divorțul cu scandal, cântărețul și-a deschis sufletul și iubește din nou. Pentru CANCAN.RO, artistul dezvăluie cum și când și-a cunoscut actuala parteneră, ce părere are mama lui despre ea, dar și dacă se lasă sau nu afectați de comentariile fostei soții, Delia.

Divorțul dintre Lino Golden și fosta soție nu s-a încheiat chiar pe cale amiabilă, din păcate. După separare, cei doi și-au aruncat mai multe replici acide, însă, ulterior, așa cum era de așteptat, lucrurile s-au calmat și fiecare a pornit pe drumul său. În timp ce tânăra s-a cuplat cu Dr. Auday, de care s-a despărțit între timp, cântărețul a stat o perioadă single.

Recent însă, artistul și-a făcut iubită nouă, iar pentru CANCAN.RO spune totul despre domnișoara care l-a făcut să aibă din nou încredere în femei după despărțirea de fosta.

Ne-am cunoscut pe Internet, ea mi-a dat follow într-o seară, dar eu am făcut primul pas, normal, i-am răspuns la un story. La primul date, am ieșit în parc! Pe vechi, frumos! Ne-am plimbat, am ascultat muzică. Am stat până la șase dimineața în mașină și am vorbit. Am întrebat-o ce ar face dacă i-aș propune să dormim câteva ore și apoi să mergem la Brașov. Ea a zis că vrea. Am zis că e nebună ca mine. Practic, primul date a durat două zile.

Totul e diferit. Tot, tot, tot! Când simți, simți! Nu am un argument exact, dar am simțit-o din prima cum e ca om și m-a dat peste cap. Eu nu aveam în plan așa ceva. Tocmai de aceea mă gândesc că avem un viitor împreună. Acum o luăm super încet, încă nu ne-am mutat împreună, face o muncă reală, a adăugat cântărețul.

https://www.youtube.com/watch?v=dCm5Fo7OAe0

Un expert în nutriție avertizează că unele specii de pește, care se regăsesc în toate supermarketurile din România, pot fi PERICULOASE pentru sănătate
Un expert în nutriție avertizează că unele specii de pește, care se regăsesc...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

”Actuala nu scammuiește oameni”

Pe lângă faptul că au chimie și rezonează perfect, Lino Golden mai are și alte motive de bucurie în noua sa relație: se înțelege de minune cu părinții partenerei, pe care îi admiră nespus, și este extrem de încântat de faptul ca aceasta are o ocupație normală și muncește zilnic pentru visul ei.

Ea are 25 de ani. Este foarte simplă. Este make-up artist, are un salon cu sora și mama ei. Este foarte muncitoare. Îmi trebuia o femeie care să aibă o ocupație, nu care ”scammuiește” (”înșală”) oameni. Ne-am cunoscut deja familile. Părinții ei sunt foarte muncitori, cumsecade, m-a impresionat povestea lor mult. Este foarte important să vezi mediul în care un om a fost crescut. Ai ei se iubesc mult, am văzut multe care m-au impresionat acasă la ea. Mama a plăcut-o din prima zi. M-a și enervat un pic. I-am zis să stăm, să o cunoaștem, dar mama nu, zicea că este o fată prea cumsecade. Totul este spre bine, a specificat vedeta.

După ce au ieșit în parc, Lino și iubita au mers în Brașov. (SURSA: INSTAGRAM.COM)

Deși mulți sunt curioși să vadă cine este noua sa iubită, cântărețul susține că aceasta nu este deloc dornică de apariții în mediul online, ci dimpotrivă. În comparație cu fostele partenere, actuala preferă intimitatea și să stea cât mai departe de ochii curioșilor.

Ei nu îi place să apară. Și-a făcut și profilul privat. Nu își dorește promovare la salon, nu are nevoie de reclamă, este de acolo de ani buni. Dacă e nevoie, clar o să o ajut să înflorească în orice business. Am mai ajutat oameni să se lanseze și acum li se pare că ei s-au inventat. trebuia să mă fac manager la câte am inventat. Toate s-au ridicat pe scandaluri cu mine. Foarte bine! Au fost deștepte și oportuniste! Bravo lor, să fie sănătoase și să le meargă bine, a spus Lino Golden, pentru CANCAN.RO.

Lino, despre fosta soție: ”Sunt doar strigăte de atenție”

Deși acum este fericit și împlinit pe deplin în noua sa relație, comentariile fostei soții din mediul online nu au dispărut. Chiar și așa, noua domnișoară din viața artistului nu este deloc deranjată de comportamentul fostei concurente de la Power Couple. Ba mai mult, ironizează atitudinea acesteia, după cum declară Lino.

Noi râdem când vedem astea. Sunt doar strigăte de atenție. Nu contează pentru nicio celulă din creierul meu ce a declarat fosta soție. Iubita mea este o femeie prea sigură pe ea. Nu s-ar lăsa niciodată atacată de așa ceva. Ea ori râde, ori face mișto. Are simțul umorului foarte dezvoltat. Asta mi-a plăcut mult, a încheiat cântărețul cu privire la Delia.

Artistul iubește din nou! (SURSA: INSTAGRAM.COM)

NU RATA: Lino Golden o spune în premieră, la cinci ani de la scandalul cu Alex Velea și Antonia! ”Și-au pus artiștii să mă înjure de…”

VEZI ȘI: Lino Golden face primele declarații, după separarea de Delia. Adevărul despre divorț: ”Sunt vinovat!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741. CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
E BOMBA MOMENTULUI ÎN SHOWBIZ! S-au cam aprins scânteile în plină toamnă! CANCAN.RO i-a surprins la cină la restaurant
Exclusiv
E BOMBA MOMENTULUI ÎN SHOWBIZ! S-au cam aprins scânteile în plină toamnă! CANCAN.RO i-a surprins la cină la…
Adevărata față a Jaguarului de la Insula Iubirii! Fosta Amelia dă cu el de pământ: “Mi-aș fi dorit să nu îl fi cunoscut”
Exclusiv
Adevărata față a Jaguarului de la Insula Iubirii! Fosta Amelia dă cu el de pământ: “Mi-aș fi dorit…
Născut în 2007? Comisia Europeană oferă 40.000 de bilete gratuite de tren pentru tinerii de 18 ani
Mediafax
Născut în 2007? Comisia Europeană oferă 40.000 de bilete gratuite de tren pentru...
În ce CONDIȚII pensionarii, veteranii și văduvele de război ar putea primi bilete de călătorie gratuite sau cu reducere de 50% și în 2026
Gandul.ro
În ce CONDIȚII pensionarii, veteranii și văduvele de război ar putea primi bilete...
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc...
Kamala Harris, despre relația „complicată” cu Joe Biden: „M-a dezamăgit profund”
Adevarul
Kamala Harris, despre relația „complicată” cu Joe Biden: „M-a dezamăgit profund”
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”
Digi24
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe...
Primul oraș din România care interzice trotinetele electrice aproape peste tot
Mediafax
Primul oraș din România care interzice trotinetele electrice aproape peste tot
Parteneri
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de...
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
Click.ro
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS...
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au fost „teste nucleare”
Digi 24
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au fost „teste nucleare”
„Rece și distantă”. După 40 de ani, fostul rege Juan Carlos spune adevărul despre presupusa idilă cu prințesa Diana
Digi24
„Rece și distantă”. După 40 de ani, fostul rege Juan Carlos spune adevărul despre presupusa...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
Merită sau nu? Parkside revine la Kaufland cu o ofertă care stârnește interesul
go4it.ro
Merită sau nu? Parkside revine la Kaufland cu o ofertă care stârnește interesul
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Go4Games
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
În ce CONDIȚII pensionarii, veteranii și văduvele de război ar putea primi bilete de călătorie gratuite sau cu reducere de 50% și în 2026
Gandul.ro
În ce CONDIȚII pensionarii, veteranii și văduvele de război ar putea primi bilete de călătorie...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
E BOMBA MOMENTULUI ÎN SHOWBIZ! S-au cam aprins scânteile în plină toamnă! CANCAN.RO i-a surprins ...
E BOMBA MOMENTULUI ÎN SHOWBIZ! S-au cam aprins scânteile în plină toamnă! CANCAN.RO i-a surprins la cină la restaurant
Adevărata față a Jaguarului de la Insula Iubirii! Fosta Amelia dă cu el de pământ: “Mi-aș fi ...
Adevărata față a Jaguarului de la Insula Iubirii! Fosta Amelia dă cu el de pământ: “Mi-aș fi dorit să nu îl fi cunoscut”
Serghei Mizil și-a „hrănit” Mustangul și a făcut spectacol la pompă! Fostul concurent de la ...
Serghei Mizil și-a „hrănit” Mustangul și a făcut spectacol la pompă! Fostul concurent de la Asia Express, zero filtre
Mama Andreei Caciuc, mărturisiri tulburătoare. Nepotul lui Nicolae Botgras ar fi încercat să o drogheze ...
Mama Andreei Caciuc, mărturisiri tulburătoare. Nepotul lui Nicolae Botgras ar fi încercat să o drogheze pe fiica ei: ”Am simțit din prima!”
Ce s-a întâmplat la prima înfățișare în procesul de divorț dintre Ilie și Ioana Năstase. Nimeni ...
Ce s-a întâmplat la prima înfățișare în procesul de divorț dintre Ilie și Ioana Năstase. Nimeni nu se aștepta la asta!
Inspectori ANAF, vizați într-un dosar de corupție. Au fost reținuți de DNA!
Inspectori ANAF, vizați într-un dosar de corupție. Au fost reținuți de DNA!
Vezi toate știrile
×