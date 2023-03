Lino Golden, reacție acidă la adresa Anei Morodan. Contesa Digitală nu a scăpat: ”M-au înjurat și renegat” | VIDEO

Recent, Lino Golden și-a făcut apariția pe rețelele de socializiare, unde a reacționat dur în legătură cu modul în care cazul Anei Morodan a fost făcut public. Cântărețul nu s-a abținut de la comentarii acide.

Reacția lui Lino Golden vine la doar două zile de când Ana Morodan a fost prinsă de poliție conducând beată și fără permis. Contesa Digitală a fost oprită, de două ori în trafic de către polițiștii Brigăzii Rutiere și depistată cu o concentrație de 0,05 g/l alcool pur în sânge, dar și sub influența substanțelor interzise.

Ce a spus Lino Golden despre cazul Anei Morodan

Cântărețul consideră că Ana Morodan ar fi avut parte de un tratament preferențial și spune că, dacă s-ar fi aflat el în aceeași situație, cel mai probabil, s-ar fi ajuns la un scandal monstru. Într-un timp destul de scurt, imaginile cu Lino Golden au devenit virale pe rețelele de socialziare.

”Îmi place să sunteți super, mega ipocriți. Dacă eram eu sau alt tatuat, golan, drogat, era groasă, nu mai puteam să ies din casă. Oare aveam susținere sau eram hulit? Arunca lumea cu pietre după mine, dar în rest… Pe mine m-au înjurat și m-au renegat că m-a lovit un tramvai”, a fost mesajul lui Lino Golden pe rețelele de socializare.

Reamintim că Ana Morodan a fost reținută în cursul zilei de marți, 28 martie 2023, după ce a fost depistată conducând sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor interzise. În primă fază, Polițiștii Brigăzii rutiere i-au făcut semn să oprească, însă aceasta a refuzat. Morodan și-a continuat deplasarea, iar la scut timp a intrat în coliziune cu alte două mașini, cauzând pagube materiale.

Cătălin Bordea, replică dură pentru Ana Morodan

Lino Golden nu este singurul care a comentat cazul Anei Morodan. Părerile sunt destul de împărțite, atât în rândul internauților, dar și al celebrităților. Mai în glumă, mai în serios, Cătălin Bordea a publicat un videoclip „cu direcție” către cele întâmplate în urmă cu două zile. Comediantul nu a menționat numele Contesei Digitale, însă, nu există dubii că mesajul nu ar face referire la ea.

„Mă duc să alerg puțin că am ales să-mi tratez frustrările old school, am vrut să mă sui drogat la volan, dar după aia mi-am adus aminte că nu sunt prost”, a spus Bordea pe Instagram.

