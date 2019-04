Lora a recunoscut adevărul despre “Vorbește lumea”. Ce a pățit după ce i-a luat locul Adelei Popescu la emisiunea de la Pro TV

Lora, pe numele din buletin Laura Petrescu, a povestit o experiență delicată pe care a trăit-o de când prezintă împreună cu Cove emisiunea “Vorbește lumea”. Talentata cântăreață a înlocuit-o pe Adela Popescu de când aceasta a intrat în concediu prenatal și, ulterior, în cel de maternitate. Soția lui Radu Vâlcan a devenit mămică din nou în urmă cu aproape patru luni.

Lora, mărturisiri neștiute despre experiența de la “Vorbește lumea”

În vârstă de 36 de ani, Lora a recunoscut în cadrul unui interviu că a întârziat la una dintre edițiile de la “Vorbește lumea”, ajungând la serviciu cu doar cinci minute înainte ca emisiunea să intre în direct, la TV. Astfel, în 300 de secunde, prezentatoarea de la Pro TV a fost machiată, a îmbrăcat ținuta pe care o avea pregătită și a trebuit să citească și subiectele principale.

În timpul declarațiilor, artista a dezvăluit că nu s-a gândit că poate fi atât de greu să prezinți o emisiune în direct, care rulează la o oră apropiată prânzului, însă, ea este nevoită să se trezească de dimineață. Totuși… noul job al Lorei are și beneficii; unul dintre ele fiind acela că o deconectează de la alte lucruri, potrivit mărturisirilor făcute chiar de ea. Prezentatoarea și colegul ei, Cove, țin telespectatorii în fața ecranului timp de aproape 3 ore de emisie.

“Eu n-am mai fost așa în rolul de prezentator, am mai încercat, dar nu se compară. Experiența de la «Vorbește lumea», în primul rând, este în direct, este în fiecare dimineața trezirea și trebuie să ai aceeași stare bună. N-am știut cât de greu poate fi!

Este un loc în care mă deconectez de foarte multe lucruri care mi se mai întâmplă mie. (…). Nu, nu am întârziat niciodată, dar mereu am stat cu emoții pentru că traficul de la ora aia nu era ceva ce cunoșteam eu. Atunci am avut tot felul de surprize. Aveam mereu marja aia de timp, dar am ajuns cu 5 minute înainte. Crede-mă că am avut 5 minute, altă valoare au în momentele alea. (…). A trebuit să mă aranjez, să mă cablez, ultimele 5 minute.”, a mărturisit Lora pentru jurnaliștii de la VIVA!.

Lora, suspectată de cancer

Lora trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de logodnicul ei, Ionuţ Ghenu. În 2013, când toată lumea credea că viața ei este doar lapte și miere, de fapt, artista trăia cel mai mare coșmar al vieții sale. Suspectă de cancer, cântăreața a mers pentru analize amănunțite în Turcia.

“Toţi avem în viață perioade în care simţim că nu mai putem şi nu ştim încotro s-o apucăm. În aceste momente e bine să avem lângă noi oameni de încredere, care ne dau energie şi putere. A existat un astfel de moment şi pentru mine, unul de cumpănă, când credeam că problemele mele de sănătate sunt mult mai grave decât au fost, de fapt…”, a declarat cântăreața.