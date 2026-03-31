Acasă » Știri » Louanna, franțuzoaica misterioasă din viața lui Bogdan Racovițan. Povestea de dragoste care a trecut de la tribunele EURO la familie

Louanna, franțuzoaica misterioasă din viața lui Bogdan Racovițan. Povestea de dragoste care a trecut de la tribunele EURO la familie

De: Paul Hangerli 31/03/2026 | 08:30
Louanna, franțuzoaica misterioasă din viața lui Bogdan Racovițan. Povestea de dragoste care a trecut de la tribunele EURO la familie
În timp ce Bogdan Racovițan își construiește, cu grijă, cariera în fotbalul european, viața lui personală rămâne un capitol scris cu discreție. Puține apariții, și mai puține detalii, dar suficient cât să contureze o poveste de durată: iubirea începută în adolescență cu Louanna, franțuzoaica care i-a fost alături peste tot, din Dijon până în Polonia, iar astăzi, în rolul cel mai important, acela de mamă.

Născut pe 6 iunie 2000, la Dijon, Bogdan Racovițan este unul dintre fundașii români care au crescut între două lumi, Franța și România. Format la Dijon, a ajuns în 2021 la FC Botoșani, iar după un sezon solid a făcut pasul spre Polonia, la Raków Częstochowa.

Viața lui Bogdan Racovițan

Acolo și-a consolidat statutul: campion al Poloniei, prezențe în cupele europene și convocări la echipa națională. A fost căpitanul României U21 la EURO 2023, iar din 2024 a intrat în circuitul primei reprezentative.

Chiar dacă recent Raków a ratat calificarea în sferturile Conference League, iar echipa a ieșit din competiție, parcursul lui Racovițan rămâne unul în creștere.

Louanna, prezența discretă din tribune

Dacă el este vizibil pe teren, Louanna preferă să rămână în umbră. Născută tot în Dijon, ea face parte din acea categorie rară de partenere care aleg liniștea în locul expunerii.

Nu există interviuri, nu există apariții constante, nu există detalii despre studii sau carieră. Doar câteva fotografii pe Instagram, atent alese, și o prezență elegantă, aproape misterioasă.

Și totuși, suficient cât să atragă atenția. La UEFA Euro 2024, Louanna a fost remarcată inclusiv de presa internațională, fiind inclusă în topuri ale celor mai frumoase partenere ale fotbaliștilor.

O poveste începută în adolescență

Relația lor nu e una de moment. Dimpotrivă, este una rezistentă în timp, departe de zgomot.

Cei doi sunt împreună de aproximativ șapte ani. Racovițan a cerut-o în căsătorie în noiembrie 2022, într-un cadru romantic, iar în 2023 au făcut pasul cel mare, căsătorindu-se în Franța.

Este genul de poveste care nu țipă după atenție, dar rezistă. Fără scandaluri, fără expunere excesivă, fără artificii.

Viața în Polonia, departe presă și expunere

Louanna îl urmează pe Racovițan peste tot. Astăzi, cei doi trăiesc în Częstochowa, în Polonia, unde fundașul evoluează pentru Raków.

A fost alături de el în vacanțe, în momentele importante din carieră, în tribune și în viața de zi cu zi. Nu apare des, dar e mereu acolo.

Într-o lume în care totul se vede, Louanna a ales să rămână aproape invizibilă, bucurându-se de cel mai de preț lucru- liniștea.

Racovițan și fiul său ieșind din spital, sursa-captură social media

Racovițan a devenit tată

Pe 15 decembrie 2025, viața lor s-a schimbat complet. Louanna a născut un băiețel în Polonia, pe nume Vladan. Momentul nu a fost însoțit de apariții publice sau declarații spectaculoase, ci de un mesaj simplu, postat pe Instagram:

„Le plus beau chapitre de notre histoire begins 🤍”

Un amestec de franceză și engleză, exact ca povestea lor, două lumi, o singură viață.

Misterul din jurul ei

Poate că cel mai interesant lucru la Louanna este tocmai lipsa informațiilor.

Nu știm ce a studiat. Nu știm cu ce se ocupă. Nu știm planurile ei profesionale. Nu există expunere mediatică și nici dorința de a deveni „soție de fotbalist” în sensul clasic.

Există doar fragmente: câteva imagini, câteva momente, o prezență constantă lângă Racovițan. Într-o epocă a supraexpunerii, discreția devine aproape un statement.

Dincolo de teren: o viață construită în liniște

Cariera lui Bogdan Racovițan merge înainte, cu meciuri europene, convocări și obiective tot mai mari. În paralel, viața lui personală pare deja așezată.

Louanna nu este un personaj de tabloid. Este mai degrabă un echilibru. O constantă. Iar faptul că, la doar 25 de ani, Racovițan este deja soț și tată spune poate cel mai mult despre direcția pe care și-a ales-o.

Bogdan este un fundaș de perspectivă și un om care își construiește viața pe termen lung, discret, dar sigur.

