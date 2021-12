Lovitura dată de Richard Stan, regizorul român care promovează canabisul alături de o legendă hip hop din SUA

Regizorul Richard Stan a depășit hotarele, reușind să-și facă auzit numele în SUA! Asta după mai bine de zece ani în care a făcut producție video în România – videoclipuri muzicale și reclame, colaborând cu unii dintre cei mai cunoscuți artiști din industria muzicală românească – Connect-R, Antonia, Lora, Alex Velea, Compact, Marcel Pavel, Alina Eremia, Otilia sau Puya – și a regizat, de-a lungul carierei sale, sute de videoclipuri muzicale care adună, împreună, peste un miliard de vizualizări.

Premiul pentru ”Best Music Video Director” (Cel mai bun regizor de videoclipuri), câștigat în 2019, la New York, în cadrul evenimentului Golden Panther Music Awards, i-a adus lui Richard colaborări cu numeroși cântăreți din S.U.A. și multe aprecieri pentru ceea ce face cu dăruire și seriozitate, din partea artiștilor și a producătorilor. Încă din 2020, regizorul este stabilit în Los Angeles, California, unde continuă să regizeze videoclipuri, să cunoască oameni în domeniul muzical și să dobândească încrederea tot mai multor artiști.

Richard avea să filmeze, la începutul lunii, un videoclip cu unul dintre artiștii lui preferați încă din copilărie, o legendă a hip-hop-ului, cunoscută în întreaga lume, prin intermediul căruia promovează canabisul.

Cine este rapperul american care are propriul brand de canabis?

Krayzie Bone s-a făcut remarcat prin piesa Ridin’ a rapperului Chamillionaire – premiată, de altfel, la Grammy Awards 2007, cu ”Best Rap Performance by a Duo or Group” (Cea mai bună interpretare rap de către un duet sau o trupă) și este unul dintre membrii celebrei trupe de hip-hop Bone Thugs-n-Harmony (1993) – singura trupă care a colaborat cu 2Pac, the Notorious B.I.G., Eazy-E și Big Pun, pe vremea când încă era în viață.

Piesa Bone Thugs-n-Harmony a fost lansată de către faimosul rapper american, Eazy-E, în anul 1993, și continuă să fie ascultată și în prezent.

În decursul timpului, acesta a colaborat cu multe nume sonore din industria muzicală, printre care Snoop Dogg, Mariah Carey, Phil Collins, Kurupt, frații Marley, Fat Joe, Akon sau Ice Cube.

Surfing the Sky este o piesă extrasă de pe albumul solo lansat la sfârșitul lunii aprilie 2021, de către Krayzie Bone, Leaves of Legends – denumire pe care o poartă și brandul său personal de cannabis premium, promovat în videoclip.

Clipul a fost filmat în mai multe locații din Los Angeles, dar și pe un aeroport din San Francisco. Totul a durat trei zile. Pe partea de producție, Richard Stan a colaborat cu un alt român, Romeo Popentiu – actualmente stabilit în San Francisco, iar la figurație, în rolul uneia dintre fete, apare actrița de naționalitate română, Maria Bata, iar la scenariu a lucrat cu fratele lui, Claudiu Stan, la randul lui regizor de videoclipuri renumit in Romania.

Întreaga poveste a videoclipului promovează, totodată, și marca personală de canabis a artistului, de aceea acțiunea începe cu un fum, care, așa cum afirmă chiar el, îl ”duce” acolo unde își dorește. ”În California e legală, e un business pe care majoritatea rapperilor îl au și mi-ar plăcea și România sa adopte astfel de business, mai ales că, să fim serioși, toată lumea fumează. În România de ce să nu fie statul deștept și să facă bani? Lumea ar fi mult mai relaxată. Iar autoritățile ar putea să se ocupe cu alte infracțiuni, grave, nu să alerge după niște plante naturale care nu fac rău nimănui, din contră, te bagă la somn”, a declarat Richard Stan pentru CANCAN.RO.

Colaborarea Richard – Krayzie nu se oprește aici!

Pentru Richard, acest proiect a însemnat o colaborare de suflet. ”Sunt de-a dreptul onorat să lucrez cu o astfel de legendă a hip-hop-ului! Bone Thugs-n-Harmony este una dintre trupele mele preferate, încă de pe vremea când ascultam piesele pe casetă și derulam cu creionul. Tot pe atunci, aveam postere cu ei lipite pe pereți, în cameră – eram un mare, mare fan. Nu mi-am imaginat niciodată că voi ajunge să colaborez cu Krayzie Bone, dar viața are mereu căile sale nebănuite și pline de surprize, nu-i așa? A fost o deosebită plăcere să îl cunosc și să lucrez cu el, ne-am înțeles foarte bine la filmări și, cu siguranță vom avea și alte proiecte în viitor”, a dezvăluit scenaristul.

La rândul său, Krayzie Bone a fost foarte încântat de rezultatul colaborării cu Richard Stan și are în plan să lucreze cu el și la alte videoclipuri. ”Surfing the Sky este una dintre piesele mele favorite de pe album și am ținut neapărat să o promovez printr-un videoclip tare. Mi-a atras atenția reel-ul lui Richard și mi-a plăcut mult stilul lui de filmat și felul în care se desfășoară. Am știut imediat că vreau să lucrez cu el la acest proiect. Zilele de filmare au decurs excelent, totul a fost pregătit la timp, până la cel mai mic detaliu, iar eu am fost plăcut surprins de creativitatea, viziunea și profesionalismul lui Richard. Este un om care face singur cât o echipă! Îmi place enorm cum a ieșit clipul și deja ne gândim la noi proiecte de colaborare”, a declarat rapperul.