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Lucian Viziru, dezvăluiri despre scenele romantice cu Nicoleta Luciu: ”Pentru mine a fost o experiență traumatizantă”

De: Simona Vlad 26/06/2026 | 21:25
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Ani la rând au format unul dintre cele mai iubite cupluri de pe micul ecran. Chimia dintre Lucian Viziru și Nicoleta Luciu a alimentat nenumărate zvonuri, iar actorul a povestit acum cum a ajuns să fie întrebat inclusiv de polițiști dacă între ei a existat o relație. Invitat la Dan Capatos Show, Lucian Viziru a mărturisit că zvonurile despre relația cu Nicoleta Luciu l-au urmărit ani întregi. Vezi totul pe CANCAN.ro!

Viziru a povestit că, într-o zi, a fost tras pe dreapta de un echipaj de poliție. Se aștepta la amendă, însă agentul avea o singură curiozitate. Vezi emisiunea integrală aici!

„M-a oprit poliția. Dau geamul jos și domnul polițist mă întreabă: «Lucian, ai făcut tu ceva cu Nicoleta Luciu?». Zic: «Mamă, ce m-ai speriat! Lasă-mă în pace!» Atâta m-a întrebat și m-a lăsat să plec.”

Actorul recunoaște că publicul avea motive să creadă că între ei există mai mult decât o relație profesională. Cei doi au jucat împreună ani la rând și au filmat inclusiv scene extrem de intime.

„Am avut și scene de cuplu. Pentru mine a fost o experiență traumatizantă. Fiind primul serial, nu știam cum să joc asemenea secvențe. M-au întrebat dacă aș avea ceva împotrivă să joc fără chiloți. Am zis pas. În niciun caz. Mai mult decât atât, îmi luasem trei perechi de chiloți pe mine. Nu exagerez deloc. M-am dus la Ruxandra Ion și i-am zis: «Dacă eu o să am erecție, aia e. Nu avea nicio legătură cu subiectul». Ea mi-a răspuns simplu: «Dacă o să ai erecție, te bat». Trebuia să stau să mă gândesc la războiul din Golf, la cel din Vietnam, la tot felul de imagini. Nicoleta era topless și nu era simplu. Dacă ar fi să dau timpul înapoi, aș face în așa fel încât secvența să pară naturală. Din păcate, a ieșit rău. Foarte rău.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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