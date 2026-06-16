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Luminița Anghel, în doliu! Astăzi și-a înmormântat singura soră: ”S-a dus alături de părinții noștri”

De: Emanuela Cristescu 16/06/2026 | 19:57
Luminița Anghel, în doliu! Astăzi și-a înmormântat singura soră: ”S-a dus alături de părinții noștri”
Luminița Anghel, la capătul puterilor. A pierdut una dintre cele mai importante persoane din viața ei
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Artista Luminița Anghel (57 de ani) traversează momente de-a dreptul sfâșietoare! Destinul i-a dat o lovitură cumplită, chiar când se aștepta mai puțin. Una dintre cele mai importante persoane din viața ei a murit.

Este vorba de sora ei, Carmen. Cântăreața și-a adunat ultimele fărâme de putere și a mers să își conducă ruda de sânge pe ultimul drum. Artista a preferat întotdeauna să își țină viața de familie departe de ochii curioșilor și de lumina reflectoarelor, dar această tragedie a făcut-o să își deschidă sufletul în fața fanilor.

Luminița Anghel, la capătul puterilor

Cu inima frântă, vedeta a postat un mesaj care i-a impresionat pe fani. Cântăreața a mărturisit că a trăit una dintre cele mai dureroase experiențe din viața sa, după ce și-a condus pe ultimul drum singura soră. Printre lacrimi, artista a transmis că viața este imprevizibilă și că, din păcate, ne pune adesea în fața unor încercări greu de descris în cuvinte.

„Viața este despre bucurii și tristeți, despre soare și ploi, despre împliniri și eșecuri, despre lumină și întuneric. Nimic nu este permanent, iar timpul ne arată mereu asta. Astăzi mi-am condus pe ultimul drum singura soră, sora mea mai mare, care s-a dus alături de părinții noștri iubiți. Repede, mult prea repede, am zis noi toți cei rămași în urmă. Odihnă veșnică, draga mea Carmen!”, a transmis artista pe Instagram.

Luminița Anghel, la capătul puterilor. A pierdut una dintre cele mai importante persoane din viața ei
Luminița Anghel, la capătul puterilor. A pierdut una dintre cele mai importante persoane din viața ei

Secretul pe care artista l-a ascuns până acum

Puțini sunt cei care știau că între cele două exista o diferență semnificativă de vârstă. În urmă cu ceva vreme, cântăreața a explicat detaliile neștiute despre nașterea ei și despre cum venirea sa pe lume a fost influențată de decretele acelei epoci. Aceasta a povestit că medicul care a născut-o a decis să o cheme Luminița.

„Eu am venit foarte târziu în viața părinților mei. Sunt născută în 1968, în perioada binecunoscută a «decrețeilor», când s-a interzis avortul. În generația mea suntem foarte mulți veniți mai mult obligatoriu. Spun asta nu pentru că părinții nu m-au dorit, ci pentru că mama mea era foarte matură pentru o sarcină, în vremurile acelea. M-a avut la 43 de ani. Acum nu mai e așa, a evoluat totul și putem da naștere unui copil și după 45 de ani, fără să ni se pară un risc sau o problemă.

Mama a rămas însărcinată cu mine, legile fiind în așa fel, încât nu a putut face nimic. Ea și tata s-au împăcat cu gândul și au sperat că măcar să fiu băiat – sora mea este cu 8 ani mai mare decât mine. Nici măcar nu s-au pregătit cu numele. Din poveștile spuse de mama, numele meu a fost oarecum dat de medicul care s-a ocupat de ea în ziua nașterii. A făcut o glumă și a spus că arăt ca o luminiță. Și așa au ales numele”,a povestit Luminița Anghel.

VEZI ȘI: Luminița Anghel trece la fapte, după ce David Pușcaș i-a adus acuzații grave. Războiul mamă–fiu escaladează: „Mi-a pregătit dosarul!”

N-ai zice că Luminița Anghel are 57 de ani! Vârsta din buletin nu se potrivește cu realitatea

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