Magda Pălimariu şi soţul, căsnicie la distanţă. De ce nu vrea ştirista de la Pro TV să se mute în Norvegia: “Cu asta am spus tot”

Magda Pălimariu, prezentatoarea rubricii Vremea de la Pro TV, și Ionuț Eriksen trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai mulți ani, chiar dacă locuiesc și muncesc în țări diferite. Cei doi sunt căsătoriți de 4 ani, iar de 3 ani sunt părinții lui Aksel. Au locuit împreună în Norvegia aproximativ 2 ani, țară unde Ionuț este stabilit și unde de altfel ea l-a adus pe lume pe fiul lor. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, vedeta Pro TV ne-a povestit că viața ei este completă de când este mamă, dar că nu va face pasul să se mute în Norvegia, nici dacă ar primi o ofertă să lucreze tot în televiziune. Momentan, Ionuț este cel care face drumuri dese între Norvegia și România.

Magda Pălimariu și Ionuț Aksel reușesc să se coordoneze, chiar dacă nu locuiesc împreună. E drept că omul de afaceri vine des la București. Săptămâna viitoare, cei trei își vor face bagajele și vor decola spre mare, unde își vor petrece prima parte de concediu. Cealaltă jumătate va fi, cel mai probabil, în luna august, când urmează o serie de evenimente importante în familie. Zilele trecute, vedeta Pro TV a participat la Unica Urban Party Nostalgia 2025.

Magda Pălimariu: “Nu mai vreau să aud de anii înainte să-l am pe Aksel”

CANCAN.RO: Încă un premiu seara asta!

Magda Pălimariu: Da! Sincer nu mă așteptam, am fost surprinsă și mă bucur tare mult că l-am primit pentru că, până la urmă, este vorba de toți cei 20 de ani de televiziune și de munca mea și acum, în ultimii trei ani, îmbin și televiziunea și rolul de mamă.

CANCAN.RO: Rolul de mamă cred că este cel mai provocator până acum, nu?

Magda Pălimariu: Așa este! Mamele știu acest lucru dar, în același timp, este foarte frumos. Este un big challenge, este destul de solicitant. Dacă m-ar întreba cineva dacă aș vrea să întorc timpul înapoi, nu mai vreau să aud de anii care erau înainte să-l am pe Aksel. Nici nu știu cum erau. E prea frumos acum, îl dor!

CANCAN.RO: Ce planuri v-ați făcut în vara asta pentru vacanțe?

Magda Pălimariu: O să mergem săptămâna viitoare într-o vacanță la mare și apoi în august. La mare vom pleca în Grecia, probabil. Mă leagă foarte multe amintiri, pentru că eu acolo mi-am petrecut de la vârsta de 19 ani, aproape toate vacanțele.

Magda Pălimariu: “Nu m-aș muta în Norvegia, pentru că nu-mi place clima de acolo și cu asta am spus tot”

CANCAN.RO: Sunt și amintiri împreună cu soțul?

Magda Pălimariu: Am fost acolo și când eram însărcinată cu Aksel. Deci Aksel el a fost în Grecia atunci când era la mine, în burtică.

CANCAN.RO: De obicei când plecați în vacanță plecați voi trei sau faceți așa o gașcă mai mare?

Magda Pălimariu: De obicei noi trei, că oricum nu sunt atât de multe vacanțele, că e în funcție de concediul lui, de concediul meu, deci nu e atât de ușor de planificat acum vacanțele.

CANCAN.RO: Dacă ai primi o ofertă să faci televiziune în Norvegia, te-ai muta acolo?

Magda Pălimariu: Nu, nu. Nu m-aș muta pentru că nu-mi place clima de acolo și cu asta am spus tot. Dar nici nu vreau să mai merg des acolo, pentru că vreau să profit de vară, vreau să mă bucur de zilele de vară și nu mă mai plâng niciodată de căldură prea mare. De când am stat acolo îmi place căldura.

Magda Pălimariu: “Îmi doresc să slăbesc, dar va trebui să-mi fac timp”

CANCAN.RO: Cum reușești să te menții? Cât la sută moștenire genetică, dietă, sport, atenție la calorii?

Magda Pălimariu: Încerc să mă mențin. E adevărat că nu mai am kilogramele de dinainte de sarcină. Îmi doresc să slăbesc, dar va trebui să-mi fac timp pentru acest lucru. Nu am mai avut timp să fac sport. Sportul se rezumă doar la plimbările cu Aksel. Și după ce va merge la grădiniță, mama are încredere că va avea un program mai stabil cumva. Și că voi avea timp și de mine.

Foto: Instagram

