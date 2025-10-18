Mai rar așa ceva! O femeie care a vrut să ofere locuințe victimelor din Rahova, linșată de locatari! La un pas să fie luată la bătaie

Explozia ce a avut loc ieri dimineață, 17 octombrie, în Rahova a lăsat în urmă pagube considerabile, victime și multe întrebări fără răspuns. Numeroși oameni au rămas fără locuințe. O femeie s-a oferit să îi ajute pe câțiva dintre ei, însă gestul ei a stârnit revoltă. Mulțimea a luat foc după ce a aflat că femeia a ajutat în trecut și câțiva refugiați din Ucraina.

Explozia extrem de puternică a avut loc în dimineața zilei de vineri, 17 octombrie, într-un bloc de 8 etaje din cartierul Rahova, sectorul 5 din București (Vezi mai multe detalii AICI). Două etaje ale clădirii au fost efectiv distruse, iar ferestrele din apropiere, precum și geamurile unor clase de curs ale unui liceu din apropiere (Liceul Teoretic ”Dimitrie Bolintineanu”) au fost spulberate din cauza deflagrației violente. Trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 17 au fost rănite.

O femeie care a vrut să ofere locuințe victimelor din Rahova, linșată de locatari

În urma celor întâmplate ieri, numeroși locatari ai blocului din Rahova au rămas fără locuințe. Ei bine, o femeie, care și-a dorit să facă puțin bine, a oferit trei cazări pentru cei care au rămas fără casă. Aceasta a mers la locul tragediei, unde și-a oferit ajutorul.

Însă, dorința ei de a ajuta s-a transformat într-un scandal de zile mari. Un om din mulțime i-a strigat revoltat femeii că Primăria ar trebui să se ocupe de cei fără locuință, nu ea. Acesta a mai spus că Primăria trebuie să acționeze, la fel cum a făcut în cazul refugiaților din Ucraina.

În replică, femeia a spus că la rândul ei a ajutat și ea câțiva refugiați și vrea să facă la fel și în acest caz. Însă, replica ei a agitat mulțimea și imediat a izbucnit un scandal de proporții. Oamenii s-au revoltat, iar femeia a fost la un pas să fie luată la bătaie.

Deși și-a dorit să facă doar o faptă bună, aceasta a fost linșată de locatari. Momentul a devenit imediat viral, iar oamenii din mediul online au reacționat și ei vehement. Unii i-au condamnat pe locatari și au lăudat-o pe femeie, în timp ce alții au luat partea mulțimii și au reacționat dur la adresa femeii.

Urmările exploziei din cartierul Rahova! Deflagrația a distrus tot. Imagini din dronă

Anunțul momentului despre unul dintre răniții grav în explozia din Rahova! Decizia a fost luată în această dimineață