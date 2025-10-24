Mama Biankăi, răpusă de durere. Prima reacție după ce și-a pierdut fiica

Ies la iveală detalii halucinante despre Bianka și Toni, cei doi tineri în vârstă de 20 de ani din Harghita, care au fost găsiți fără viață într-o mașină, după ce au fost dați dispăruți timp de o săptămână.

Bianka și Tony formau un cuplu de mai bine de un an de zile. Se pare că familia fetei ar fi fost împotriva relației dintre cei doi. Aceștia au fost găsiți fără suflare într-o mașină parcată la marginea unei păduri. Tinerii au fost dați dispăruți mai multe zile, iar familiile lor au depus toate eforturile pentru a-i găsi.

Mama Biankăi, răpusă de durere

Vehiculul era înmatriculat în județul Bacău și era parcat la marginea drumului. Înăuntru zăceau trupurile neînsuflețite ale celor doi tineri de 20 de ani. Aceștia au plecat duminică de acasă și nimeni nu a mai putut lua legătura cu ei, ținând cont de faptul că aveau telefoanele închise.

Timp de aproape o săptămână, mai mulți localnici și-au unit forțele și au plecat în căutarea celor doi. După câteva zile, Bianka și Tony au fost găsiți fără viață. După moartea tinerei, sora acesteia a postat un mesaj răvășitor în mediul online, exprimând durerea prin care trece întreaga familie.

„Mă doare sufletul, am rămas doar cu poza ei, ne-a lăsat un gol imens și am să tânjesc mereu după ea…”, a scris sora Biankăi în mediul online.

De asemenea, mama tinerei a publicat și ea un mesaj cutremurător în mediul online. Femeia este dărâmată de durere după ce fiica sa a fost găsită fără suflare.

„Durerea este un semn că te-am iubit cu adevărat. Vom trăi cu tine și vom păstra vie amintirea ta, draga mea fiică”, a fost mesajul transmis de mama Biankăi.

Autoritățile au luat în calcul mai multe ipoteze ale cauzei morții, printre care și o crimă urmată de o sinucidere. Cu toate astea, fratele fetei neagă ferm această variantă și susține că relația dintre cei doi era una foarte bună.

„Telefoanele lor erau oprite. Nu sunau deloc. Internetul nu îl aveau pornit, mesajele nu le primeau. Ei au plecat la 00:35 de acasă, noaptea, duminică și nicio cameră de supraveghere nu a văzut încotro au luat-o. Și după a fost anunțată poliția, autoritățile. Nu am primit nicio informație legată de ei și mama, împreună cu cumnata și cu fiica ei au pornit în căutare. Nu cred că au avut nicio dispută, erau foarte liniștiți, foarte la locul lor. Nu i-am văzut niciodată să își spună un cuvânt rău unul altuia.”, a spus fratele Biankăi, potrivit Digi24.

Motivul REAL pentru care Bianka și Toni, tinerii găsiți morți în zona Lacului Frumoasa, voiau să plece în Olanda. Noi detalii din anchetă!

Ce au găsit anchetatorii lângă mașina Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți morți în zona Lacului Frumoasa