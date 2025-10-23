Mama fraților Pian a fost înmormântată. Elvis Pian a plâns-o pe cea care i-a dat viață cu mascații lângă el

Clipe pline de durere pentru familia Pian! Mama fraților celebrului clan a fost înmormântată azi. Imaginile durerii au devenit virale pe internet. Elvis, aflat la închisoare, a ieșit pentru câteva ore ca să își poată conduce mama pe ultimul drum. Vezi în articol!

Mama fraților Pian s-a stins din viață în urmă cu câteva zile, după ce starea de sănătate i s-a înrăutățit din cauza pierderii dureroase prin care a trecut: moartea fiului ei, Ciprian Pian, din vara trecută. Vestea tragică a fost dată de către o nepoată a femeii, fiica lui Emi Pian, fiul care a murit în anul 2020.

„Dumnezeu să te ierte, mamaia mea! Te iubesc mult, bătrânica mea. Mi-ai spus că o să te plâng cel mai mult, așa a fost…”, a scris nepoata ei, Aida, pe TikTok.

Imaginile durerii de la înmormântarea Genei Pian

Imaginile durerii au fost surprinse la înmormântarea femeii. Gena Pian a fost condusă pe ultimul drum astăzi, de către familia îndurerată, dar și de Elvis Pian, care a reușit să obțină câteva ore de eliberare în care să își ia adio.

Întregul Clan Pian a trecut prin momente greu de imaginat astăzi. La priveghiul Genei Pian au fost prezenți Tzancă Uraganu și Miraj Tzunami (VEZI ÎN VIDEO). În imaginile devenite virale pe TikTok se vede cum Elvis Pian, înconjurat de mascați, își plânge mama și nu își poate ascunde durerea.

Familia Pian a trecut prin greutăți de neimaginat de-a lungul anilor. După pierderea lui Emi Pian, în urmă cu 5 ani, tragediile s-au ținut lanț de aceștia. Mai mulți membrii ai familiei s-au stins pe rând, iar Gena Pian nu a mai putut duce această durere. Moartea femeii a cauzat o durere cumplită în familie, iar fiii acesteia sunt complet dărâmați că au pierdut femeia care ținea familia unită.

