Maria Avram nu a distrus hârtiile! Soția lui Marius face publice bilețelele scrise lui Cătălin la Insula Iubirii 2025

În amintirea vremurilor bune de la Insula iubirii 2025, Maria Avram a făcut publice bilețelele de amor pe care i le-a scris lui Cătălin Brînză. Soția lui Marius Avram a învățat pe de rost declarația de dragoste pe care i-a făcut-o ispitei masculine.

Maria și Marius Avram au venit la Insula iubirii să își testeze fidelitatea în căsnicie, dar și propriile limite. Farmecele din Thailanda i-a dat concurentei bătăi de cap încă din primele ediții ale emisiunii. Încet, dar sigur a încercat o apropiere cu ispita Cătălin Brînză, iar sentimetele i-au fost împărtășite.

Maria a păstrat toate scrisorile de dragoste dintre ea și ispita Cătălin

Totul a început în joacă, tachinări, vorbe dulci, în tot acest timp, Marius fiind în suferință pe insula băieților. În edițiile anterioare, Maria Avram și ispita Cătălin au fost protagoniștii unor momente adolescentine. Cei doi și-au scris bilețele de amor, s-au ferit și s-au bucurat în tihnă de povestea lor de dragoste proaspăt înfiripată.

Recent, când toată lumea se aștepta mai puțin, Maria Avram a detonat bomba și a dezvăluit că a păstrat toate scrisorile de dragoste dintre ea și ispita Cătălin. Într-un live pe Tik Tok, fosta concurentă le-a promis urmăritorilor că – la finalul emisiunii – le va face publice. În amintirea vremurilor din Thailanda, tânăra a recitat biletul de amor pe care i l-a trimis ispitei masculine, bilet pentru care Marius a răsturnat cu susul în jos casa fetelor.

”Ești un om minunat, îți mulțumesc pentru că ești aici. Nu vreau să dau frâu liber sentimentelor. Nu știu ce se întâmplă cu mine, mă simt copil în preajma ta. Orice lucru vine în viață cu un scop. Promit că-l voi înțelege și sper că vei rămâne același om care ești aici și afară.” Ce am scris acolo? Te iubesc și te vreau de soț? L-am învățat pe din afară. Aici am toate biletele de pe insulă. La final de emisiune le voi citi pe toate. Nu este niciun bilet rupt”, a spus Maria Avram pe Tik Tok.

Reamintim că după ce Maris Avram a văzut imaginile cu biletul de iubire dintre soția lui și ispită, Radu Vâlcan i-a oferit acestuia posibilitatea să caute scrisoarea în vila fetelor. Ei bine, Maria parcă a intuit faptul că ceva urmează să se întâmple și a ascuns biletul într-un loc în care soțul ei nici nu s-ar fi gândit: în spatele chiuvetei la ea în baie.

Tot în cadrul unei postări pe o rețea de socializare, Maria a recunoscut că a petrecut momente de neuitat la Insula iubirii și chiar a simțit că ceva serios se înfiripă între ea și ispita Cătălin. Cu toate astea, ajunsă în România, concurenta și-a dat seama că nimic din ceea ce a trăit acolo nu mai coincide cu realitatea.

”Mulți vorbesc fără să mă cunoască cu adevărat, dar eu cred că fiecare dintre noi are dreptul să își trăiască experiențele în felul său. Alegerea mea de nu mă lăsa purtată de val, de a nu crede orbește într-o poveste doar pentru că eram într-un show sau că am scris ceva pe o tabletă sau niște bilețele nu mă face neasumată. Din contră, arată că îmi calculez și că îmi respect emoțiile și nu am dat frâu liber la ceva ce nu eram sigură în acele momente. Da, Cătălin a reușit să mă facă să zâmbesc, să mă simt protejată și respectată și îi mulțumesc pentru asta. Dar am înțeles că adevărata valoare a unei conexiuni se vede în viața de zi cu zi, în libertatea ta, în lumea ta reală”, a scris Maria Avram într-o postare pe social media.

