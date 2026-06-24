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Maria Dragomiroiu, într-o formă de zile mari la 70 de ani! Cum arată cântăreața în costum de baie

De: Anca Chihaie 24/06/2026 | 15:51
Maria Dragomiroiu, într-o formă de zile mari la 70 de ani! Cum arată cântăreața în costum de baie
Maria Dragomiroiu/Foto: Facebook
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Maria Dragomiroiu se bucură în continuare de aprecierea publicului atât pentru activitatea artistică, cât și pentru felul în care reușește să își păstreze eleganța și vitalitatea de-a lungul anilor. În această perioadă, îndrăgita interpretă de muzică populară se află în Statele Unite ale Americii, unde participă la o serie de evenimente organizate pentru comunitățile de români stabilite peste ocean.

Alături de soțul său, impresarul Bebe Mihu, artista a ajuns în Las Vegas, oraș în care și-a petrecut o parte din timpul liber între aparițiile programate. Vizita a fost marcată atât de întâlniri cu românii din diaspora, cât și de momente de relaxare, surprinse în fotografii publicate pe rețelele de socializare.

Cum arată cântăreața în costum de baie

Imaginile distribuite online au stârnit rapid interesul urmăritorilor, care au apreciat aspectul fizic al artistei și energia pe care aceasta o transmite. În fotografiile realizate în timpul vacanței, Maria Dragomiroiu apare într-o ținută lejeră, potrivită sezonului cald, bucurându-se de atmosfera specifică destinației americane. Mulți dintre cei care au urmărit postările au remarcat faptul că artista afișează aceeași eleganță și naturalețe care au consacrat-o de-a lungul carierei.

„În Las Vegas, împreună cu tataie Bebițu, așa cum îi spun nepoții”, a transmis artista.

Foto: social media

Activitatea intensă din timpul turneului nu a împiedicat-o pe interpretă să profite și de câteva momente de odihnă. Las Vegas, cunoscut la nivel mondial pentru atracțiile sale turistice și pentru atmosfera vibrantă, a oferit cadrul perfect pentru câteva fotografii care au devenit rapid populare pe internet.

 „Ce să zic, arătați de 30 de ani!”, „După poze se vede clar cât de frumoasă erați acum 50 ani!”, a fost reacția fanilor.

De-a lungul timpului, Maria Dragomiroiu a demonstrat că acordă atenție stilului de viață și echilibrului personal. Chiar dacă programul profesional este unul solicitant, artista încearcă să mențină o rutină care să îi permită să rămână activă și să își păstreze condiția fizică. Obiceiurile zilnice simple, mișcarea efectuată cu regularitate și atenția acordată propriei stări de bine se numără printre elementele care au contribuit la imaginea sa de astăzi.

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