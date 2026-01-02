Acasă » Știri » Mario Fresh a oferit imaginile începutului de an 2026: artistul a căzut de pe scenă! Avem tot incidentul pe video

Mario Fresh a oferit imaginile începutului de an 2026: artistul a căzut de pe scenă! Avem tot incidentul pe video

De: Anca Chihaie 02/01/2026 | 07:40
Mario Fresh a oferit imaginile începutului de an 2026: artistul a căzut pe scenă/foto: captură video
Mario Fresh a început anul 2026 într-un mod complet neașteptat, reușind să atragă atenția publicului nu printr-o lansare muzicală sau un proiect artistic, ci printr-un incident petrecut chiar în noaptea de Revelion. Iată ce s-a întâmplat!

Artistul a fost invitat să cânte la un eveniment organizat cu ocazia trecerii dintre ani, acolo unde atmosfera era una de sărbătoare, iar publicul se bucura de muzică și distracție. Totuși, momentul care a rămas în atenția tuturor nu a fost legat de prestația sa vocală, ci de o întâmplare neprevăzută petrecută pe scenă.

Mario Fresh a căzut pe scenă

În timpul evenimentului, Mario Fresh s-a împiedicat și a căzut de pe scenă, incidentul fiind observat imediat de cei prezenți. Deși situația a fost una surprinzătoare, artistul a reușit să se ridice rapid, iar momentul nu a părut să îi afecteze semnificativ starea sau desfășurarea show-ului. Cu toate acestea, imaginile și discuțiile despre căzătură s-au răspândit rapid în mediul online, transformând episodul într-un subiect intens comentat.

Pentru mulți, întâmplarea a fost privită prin prisma superstițiilor populare, care spun că împiedicarea ar putea fi un semn al unor schimbări importante în viață. În cazul bărbaților, tradițiile vechi asociază astfel de momente cu ideea de căsătorie sau cu apariția unor evenimente majore pe plan personal.

Mario Fresh a căzut de pe scenă/foto: captură video

Incidentul din noaptea de Revelion vine într-un context în care Mario Fresh se află deja într-o perioadă de transformări. Anul 2025 a marcat un punct de cotitură în cariera sa, artistul hotărând să renunțe la numele de scenă care l-a consacrat și să continue sub o identitate artistică mai simplă. Decizia de a se prezenta publicului doar ca Mario a fost interpretată ca un pas spre maturizare și redefinire profesională, semnalând o nouă etapă în parcursul său muzical.

Schimbările nu s-au oprit însă la nivel de imagine artistică. Mario a ales să își modifice și stilul personal, inclusiv aspectul fizic. În această perioadă, artistul a adoptat o nouă frizură, iar modul în care a ales să facă această schimbare a atras din nou atenția fanilor.

CITEȘTE ȘI: Mario Fresh și-o arde Kanye West! Fostul ginere al Andreei Esca, rece ca o stâncă. Miruna, zâmbitoare, el n-a avut reacție!

NU RATA: Mario Fresh, seară intensă în club cu Nadd Hu și actuala iubită. S-au anturat și s-au distrat, ca-n vremurile bune!

